Broken City, stasera su Rai 4: trama e cast del film con Russell Crowe e Catherine Zeta-Jones

Stasera, 4 giugno, su Rai 4, in prima serata, alle 21:20, va in onda Broken City, diretto da Allen Hughes. La sceneggiatura del film è stata firmata da Brian Tucker. La colonna sonora è di Atticus Ross. Trama, cast, curiosità e trailer del lungometraggio.

Catherine Zeta-Jones e Russell Crowe in una scena di Broken City

Broken City: Trama

Billy Taggart è un ex poliziotto di New York, che amava il suo lavoro e lo svolgeva al meglio, fino a quando non si è spinto troppo in là nell'indagine su un omicidio. Ora, è un detective privato che fatica ad arrivare a fine mese. Quando l'uomo più potente della città di New York, il sindaco, gli offre la possibilità di riottenere distintivo e pistola, Billy accetta: ma quella che inizia come un'indagine su un semplice tradimento coniugale, si rivela presto qualcosa di ben più grosso. Billy inizierà così, con tenacia, una vera e propria guerra con il sindaco.

Catherine Zeta-Jones in una scena di Broken City

Broken City: Curiosità

Broken City è arrivato per la prima volta nelle sale italiane il 7 Febbraio 2013 distribuito da 20th Century Fox. Le riprese del film si sono svolte negli Stati Uniti.

Il film è ambientato a New York, ma una parte degli esterni è stata in realtà girata a New Orleans, in cui sono stati ricreati gli ambienti newyorkesi.

Negli USA il film fu vietato ai minori di 18 anni per il linguaggio considerato violento e scurrile.

Mark Wahlberg, tra i produttori della pellicola, voleva affidare il ruolo del detective Billy Taggart a Michael Fassbender. Dopo la rinuncia di quest'ultimo ha deciso di interpretarlo lui stesso.

Broken City: Russell Crowe e Mark Wahlberg in una scena del film

Broken City: Interpreti e personaggi

Un primo piano perplesso di Mark Wahlberg in Broken City

Broken City: Recensione e Trailer

La nostra recensione di Broken City.

Critica: Broken City è stato accolto dalla critica nel seguente modo: sull'aggregatore di recensioni Rotten Tomatoes il film ha ottenuto un punteggio medio del 28% sul 100%, su Metacritic ha invece ottenuto un voto di 49 su 100 mentre su Imdb il pubblico lo ha votato con 6.1 su 10