Britney Spears: 'Il video di 'Cry Me a River' di Justin Timberlake mi ha trasformata in una prostituta'

Nel suo nuovo libro autobiografico The Woman in Me, Britney Spears accusa l'ex fidanzato Justin Timberlake di averla trasformata in una prostitua spezzacuori nel suo video musicale 'Cry Me a River' pubblicato nel 2002. La canzone, secondo singolo di Justified (l'album di debutto di Timberlake), sarebbe stata ispirata dalla sua relazione con la Spears e dalla loro rottura.

Le due icone del pop avevano iniziato a frequentarsi nel 1999 (si conoscevano dai tempi del Mickey Mouse Club), quando la Spears aveva 17 anni e Timberlake 18, per poi separarsi nel 2002. Il video musicale mostrava Timberlake alle prese con una fidanzata infedele che assomigliava alla cantante di 'Baby One More Time' e, ai tempi, divenne popolare perché aveva dato adito al rumor che la Spears avesse tradito il cantante.

Nel suo libro di memorie, Spears descrive il video musicale così: "Una donna che mi somiglia lo tradisce e lui si aggira sotto la pioggia triste". Più avanti la popstar parla dell'impatto mediatico che il videoclip di 'Cry Me a River' ha avuto su di lei: "Mi ha trasformata in una prostitua che ha spezzato il cuore del ragazzo d'oro d'America" mentre in realtà lei era in "convalescenza in Louisiana" per riprendersi dalla rottura e Timberlake era "felicemente in giro per Hollywood", scrive la cantante.

Il nuovo libro autobiografico della Spears sta già facendo molto scalpore. Qualche giorno fa è trapelato da un estratto che la cantante aveva abortito ai tempi del fidanzamento con Timberlake. The Woman in Me è "una storia coraggiosa e sorprendentemente sulla libertà, la fama, la maternità, la sopravvivenza, la fede e la speranza. Il libro illumina il durevole potere della musica e dell'amore, e l'importanza che una donna racconti la sua storia, come desidera. The Woman in Me rivela per la prima volta il suo incredibile percorso e la forza alla base di una delle più grandi performer nella storia della musica pop". L'autobiografia di Britney Spears è disponibile per il pre-ordine e sarà in vendita dal 24 ottobre.