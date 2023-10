Britney Spears: 'Quando frequentavo Justin Timberlake sono rimasta incinta, ma ho abortito'

Britney Spears ha abortito il figlio che avrebbe avuto con Justin Timberlake nel periodo in cui i due erano fidanzati. A rivelarlo è la pop star nota per Baby One More Time nel suo ultimo libro autobiografico The Woman in Me, che verrà letto da Michelle Williams nella versione audiolibro.

Se da un lato Spears afferma che lei e Timberlake non erano pronti a diventare genitori perché troppo giovani (entrambi avevano circa 19 anni), dall'altro confessa che se fosse dipeso solo dalla sua volontà, lei non avrebbe mai scelto di abortire. "È stata una sorpresa, ma per me non è stata una tragedia. Ho amato Justin così tanto che mi sono sempre aspettata che un giorno avremmo avuto una famiglia insieme. Questo sarebbe successo semplicemente molto prima di quanto avessi previsto", scrive la Spears nelle pagine del libro rivelate da People.

La cantante ha poi parlato della reazione dell'ex fidanzato: "Justin non era assolutamente contento della gravidanza. Diceva che non eravamo pronti ad avere un bambino, che eravamo troppo giovani. Se fosse dipeso solo da me, non l'avrei mai fatto. Eppure Justin era così sicuro di non voler essere padre. Ancora oggi, è una delle cose più angoscianti che abbia mai vissuto in vita mia", ha concluso la popstar.

Britney Spears accusa il padre: ecco cosa ha detto nella sua deposizione da incubo

Britney Spears al Gymboree Play per passare del tempo con i figli a Los Angeles

La storia d'amore

Spears e Timberlake hanno iniziato a frequentarsi nel 1999 e sono rapidamente diventati una delle coppie più famose dell'epoca. Nel 2002 i due si sono separati e il cantante ha pubblicato il singolo Cry Me a River che ha alimentato i rumor secondo cui Britney avrebbe tradito l'ex fidanzato. In risposta, la cantante di Toxic ha scritto la canzone Everytime nel 2003. The Woman In Me, l'autobiografia di Britney Spears uscirà il 24 ottobre .