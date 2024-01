Britney Spears: 'Non farò mai più musica, le voci di un nuovo album sono spazzatura'

Britney Spears ha smentito con un post su Instagram le voci secondo cui starebbe lavorando a un nuovo album, ribadendo che non tornerà mai più a fare musica.

La notizia relativa al nuovo disco è stata recentemente diffusa da Page Six. La testata aveva riportato che il progetto avrebbe dovuto coinvolgere anche la cantautrice britannica Charli XCX e la scrittrice Julia Michaels.

La cantante di Toxic ha scritto un focoso post su Instagram corredato da un'immagine del dipinto Salomè con la testa del Battista di Guido Reni. "Continuano a dire che mi sto rivolgendo a persone a caso per fare un nuovo album... Non tornerò mai più nell'industria musicale. Quando scrivo, scrivo per divertimento o per altre persone!!! Per quelli di voi che hanno letto il mio libro, ci sono molte cose che non sapete di me... Negli ultimi due anni ho scritto più di 20 canzoni per altre persone!!! Sono una ghostwriter e mi piace esserlo". ha scritto Spears.

Di seguito potete guardare il post di Britney Spears:

Nel post, la star ha anche risposto a dei commenti che sostenevano che la sua nuova biografia The Woman in Me fosse stato pubblicata senza la sua approvazione. "Le persone stanno insinuando che il mio libro è stato pubblicato illegalmente senza la mia approvazione e questo non è assolutamente vero... Avete letto le news ultimamente?", ha scritto la cantante.

The Woman in Me

La nuova biografia di Britney Spears è diventata presto bestseller nazionale con oltre 1,1 milioni di copie vendute nella prima settimana di uscita. Come annunciato tempo fa, Michelle Williams sarà la voce narrante della versione audiolibro.

In una recensione per Variety, Stephen Rodrick ha descritto il libro di memorie della pop star come una lezione sul modo in cui i media distruggono le giovani donne di successo, scrivendo: "I conduttori dei talk show e i giornalisti hanno espresso il loro rammarico per aver trasformato la Principessa del Pop in un animale da caccia e in un oggetto di disprezzo. Parliamo di come tutti noi abbiamo imparato la lezione".