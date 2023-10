Britney Spears: 'Sono felice di aver perso il ruolo da protagonista in Le pagine della nostra vita'

La cantante Britney Spears ha svelato che era in lizza per il ruolo affidato a Rachel McAdams nel film Le pagine della nostra vita, con star Ryan Gosling.

Britney Spears, intervistata dal magazine People, ha spiegato perché non ha alcun rimpianto legato all'aver perso il ruolo da protagonista nel film Le Pagine della Nostra Vita.

La star della musica, che sta promuovendo la sua autobiografia The Woman In Men che verrà messa in vendita tra pochi giorni, ha raccontato quanto accaduto nel 2004.

Nessun rimpianto per Britney

Ryan Gosling e Rachel McAdams in The Notebook

Il film Le pagine della nostra vita avrebbe permesso alla popstar di collaborare nuovamente con Ryan Gosling, che aveva conosciuto quando erano ancora bambini. Britney Spears ha ora raccontato: "Il casting del film era arrivato a un punto in cui si trattava di me e Rachel McAdams, e anche se sarebbe stato divertente riallacciare i rapporti con Ryan dopo il tempo trascorso al Mickey Mouse Club, sono felice di non aver girato quel film".

La star della musica ha infatti aggiunto: "Se lo avessi fatto, invece che lavorare al mio album In The Zone, sarei stata impegnata a recitare nel ruolo dell'ereditiera degli anni '40 giorno e notte".

L'album inciso da Britney in quel periodo è arrivato al primo posto delle classifiche americane e contiene singoli come Toxic, ancora popolare dopo molti anni.

Il libro di Britney

L'autobiografia The Woman In Me arriverà sugli scaffali di tutto il mondo il 24 ottobre e racconterà, secondo la descrizione della casa editrice: "una storia coraggiosa e sorprendentemente emozionante sulla libertà, la fama, la maternità, la sopravvivenza, la fede e la speranza. Il libro illumina il durevole potere della musica e dell'amore, e l'importanza che una donna racconti la sua storia, come desidera. The Woman in Me rivela per la prima volta il suo incredibile percorso e la forza alla base di una delle più grandi performer nella storia della musica pop".