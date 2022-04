Britney Spears: "La mia vera madre è peggio di quella di Crossroads"

Britney Spears ha recentemente definito la sua vera madre, Lynne Spears, "peggiore" della madre assente di Crossroads - Le strade della vita, celebre film di debutto della star statunitense. Nella vita reale, la cantante di "Toxic" ha avuto una relazione difficile con Lynne, con la quale ha anche scritto un libro di memorie nel 2000.

"Questa è la scena di un film che ho fatto un po' di tempo fa. Quando faccio un lungo viaggio per trovare mia mamma... e lei non vuole vedermi! Lo so... è abbastanza triste!!!", ha scritto la Spears su Instagram giovedì 31 marzo, insieme ad un video tratto dal film.

In seguito l'icona pop ha aggiunto: "Psss, in realtà dovete sapere che quello che fa lei nel film è meno peggio di quello che mia madre mi ha fatto nella vita reale, quindi...". Nella scena il personaggio di Britney, Lucy, che ha appena incontrato sua madre (Kim Cattrall) dopo un un lungo viaggio, piange mentre ricorda le sue parole crudeli.

Dopo che i 13 anni di tutela di Britney Spears si sono conclusi nel novembre 2021, la star ha spesso usato Instagram per criticare la sua famiglia, in particolare sua madre, suo padre e la sorella Jamie-Lynn Spears, per come tutti i suoi familiari si sono comportati nei suoi confronti.