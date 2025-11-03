Britney Spears, che succede? La popstar cancella l'account Instagram dopo una serie di post preoccupanti

Britney Spears sembra aver cancellato il suo account Instagram dopo una serie di post molto preoccupanti e polemici.

L'account della popstar ora rimanda a una pagina di errore che segnala che il profilo non è più disponibile: "Il link potrebbe essere interrotto o il profilo potrebbe essere stato rimosso", si legge ora nella pagina vuota, al posto di un account che contava migliaia di post pubblicati in oltre 12 anni di attività social.

Al momento non è chiaro se Spears abbia cancellato personalmente il proprio account o se la piattaforma di social media di proprietà di Meta, di Mark Zuckerberg, abbia sospeso o cancellato il suo account. Nessun commento è stato pubblicato in merito dai diretti interessati.

Kevin Federline e Britney Spears fotografati insieme a un evento

La faida con l'ex Kevin Federline

La cancellazione dell'account di Britney Spears arriva dopo la pubblicazione di diversi post preoccupanti, stimolati dall'uscita di un libro di memorie scritto da Kevin Federline, ex marito della cantante e padre dei suoi due figli.

You Thought You Knew, pubblicato alla fine di ottobre, racconta gli alti e i bassi della turbolenta relazione tra Federline e Spears, durata dal loro incontro e matrimonio nel 2004 fino al divorzio nel 2007. Il libro di memorie includeva una serie di accuse salaci, tra cui l'affermazione di Federline secondo cui Spears avrebbe fatto uso di cocaina mentre allattava il figlio Jayden, che lo avrebbe tradito con una ballerina e che avrebbe minacciato i loro figli in modo intimidatorio.

Spears ha contestato tali affermazioni, utilizzando Instagram come principale canale di comunicazione con il pubblico e i suoi fan.

Gli ultimi preoccupanti post su Instagram

Spears ripubblicava regolarmente messaggi su X, piattaforma di proprietà di Elon Musk, ma il suo ultimo post risale al 16 ottobre. Altre foto, video e didascalie condivisi su Instagram hanno destato preoccupazione fra i suoi 42 milioni di follower. Uno pubblicato il 7 ottobre mostrava lividi sulle braccia della cantante e bende sulle mani e sui polsi. All'epoca aveva spiegato che le ferite erano state causate da una caduta "dalle scale a casa di un mio amico".

Il 19 ottobre, Spears ha rivelato di ritenere di aver subito danni cerebrali durante i 13 anni di tutela legale, e in seguito ha fatto un vago riferimento a una "sosia" quando ha commentato un recente video che la riprendeva mentre guidava in modo irregolare nel sobborgo di Thousand Oaks, a Los Angeles.