Britney Spears ha tradito Kevin Federline con una donna? Il racconto dell'ex marito in un libro

Kevin Federline ha pubblicato un memoir sulla sua vita e nel libro sono presenti diversi aneddoti che riguardano il suo matrimonio con Britney Spears.

Secondo un estratto del memoir pubblicato da USA Today, Kevin Federline racconta che l'ex moglie all'epoca del loro matrimonio lo tradì con un'altra donna.

Il presunto tradimento di Britney Spears

Nel libro You Thought You Knew, Federline ha spiegato che insieme alla moglie erano usciti con alcuni ballerini e membri dello staff della tournée e dopo la serata erano tornati in hotel.

Federline racconta di aver trovato Spears in una stanza d'albergo con un'altra donna seduta sul bordo di un letto mentre la popstar era in piedi tra le sue gambe, le teneva il viso tra le mani e si baciavano appassionatamente.

Britney Spears con Sean Hayes in una scena di Will & Grace

Secondo il racconto, Federline rimase scioccato e aveva deciso di lasciarla e andarsene di casa perché intenzionato ad avere una relazione monogama. Britney Spears si scusò più volte e lo convinse a rimanere e secondo Federline quell'episodio contribuì ad avvicinarli ulteriormente.

L'epilogo del matrimonio e la reazione di Britney Spears al memoir dell'ex marito

Kevin Federline e Britney Spears si sposarono nel 2004 e si separarono due anni dopo, finalizzando il divorzio nel 2007. Dalla loro unione sono nati due figli, Sean Preston, 20 anni, e Jayden James, 19 anni, cresciuti perlopiù con il padre, visto che Spears ha trascorso 13 anni sotto tutela legale e controllata dal padre Jamie Spears, fino al novembre 2021.

Il rappresentante di Britney Spears ha criticato la decisione di pubblicare il memoir da parte di Federline: "Con le notizie che emergono dal libro di Kevin, ancora una volta lui e altri stanno traendo profitto da Britney, e purtroppo ciò avviene dopo la fine del mantenimento dei figli" ha dichiarato "Tutto ciò che le interessa sono i suoi figli, Sean Preston e Jayden James, e il loro benessere in mezzo a questo sensazionalismo. Ha già raccontato il suo percorso nel suo memoir".