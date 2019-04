Britney Spears ricoverata in una struttura psichiatrica

Britney Spears ai VMA nella celebre performance con il serpente.

Britney Spears è stata ricoverata in una struttura psichiatrica in seguito ad un crollo emotivo. La popstar sarebbe stata ammessa nella struttura dove si è presentata spontaneamente più di una settimana fa ed è previsto che ci resti almeno un mese.

Non è un periodo facile per Britney Spears: la notizia del ricovero, diffusa da TMZ e rilanciata anche dal magazine Variety, arriva in seguito ad altre notizie, di qualche mese fa, secondo le quali la popstar si sarebbe ritrovata ad affrontare diversi problemi familiari, soprattutto a causa della salute di suo padre.

Per stare accanto a suo padre Jamie, che per la seconda volta è stato sottoposto ad un intervento chirurgico al colon, Britney a novembre aveva sospeso le sue performance a Las Vegas. "Un paio di mesi fa, mio padre è stato ricoverato e stava morendo" - spiegò Britney via Instagram - "Siamo tutti grati del fatto che stia meglio, ma ha ancora molta strada da fare per guarire. Ho dovuto prendere una decisione difficile per dedicarmi pienamente alla mia famiglia in questo momento"

Non è la prima volta che Britney Spears deve far ricorso alle cure dei medici per tutelare la sua salute mentale: già nel 2007, al culmine di un periodo difficile (e devastante anche per la sua immagine), la popstar fu ricoverata nel reparto psichiatrico dell'UCLA Medical Center dopo essersi rasata la testa a zero e aver aggredito i paparazzi con un ombrello. Un periodo difficile per la cantante, anche a causa della pesante pressione mediatica, l'attenzione morbosa dei tabloid e dei blog di gossip nei suoi confronti, che però era stato superato con successo.