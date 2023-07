Britney Spears. A ottobre uscirà il libro di memorie 'The Woman in Me'

Il libro è stato descritto come una "storia coraggiosa e sorprendentemente commovente sulla libertà, la fama, la maternità, la sopravvivenza, la fede e la speranza".

Secondo l'editore del libro, Britney Spears darà alle stampe il suo libro di memorie "The Woman In Me" il 24 ottobre.

Facendo riferimento alla storica udienza del 2021 in cui la Spears ha chiesto a un giudice della corte superiore di Los Angeles di porre fine ai 13 anni di tutela giudiziaria, Jennifer Bergstrom, vicepresidente senior dell'editore Gallery Books, ha dichiarato martedì che "l'avvincente testimonianza di Britney in un'udienza pubblica ha scosso il mondo, ha cambiato le leggi e ha mostrato la sua forza e il suo coraggio. Non potremmo essere più orgogliosi di aiutarla a condividere finalmente la sua storia".

Durante l'udienza del 2021, la Spears ha dichiarato di ritenere la tutela nei suoi confronti "un abuso" e ha implorato di porvi fine, dicendo: "Voglio solo riavere la mia vita. Sono passati 13 anni e sono abbastanza". Dopo alcuni mesi, la tutela è stata revocata.

"L'impatto della condivisione della sua voce - la sua verità - è stato innegabile e ha cambiato il corso della sua vita e di quella di innumerevoli altre persone", si legge nel comunicato stampa del libro, aggiungendo che il memoir della Spears "illumina il potere duraturo della musica e dell'amore - e l'importanza di una donna che racconta la propria storia, alle sue condizioni".

Ieri Britney Spears ha condiviso un post su Instagram in cui annunciava anche la data di uscita del suo libro: "Sta arrivando... La mia storia, alle mie condizioni, finalmente".