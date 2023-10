Britney Spears: Michelle Williams leggerà l'audiolibro della sua autobiografia The Woman In Me

Sarà l'attrice Michelle Williams a leggere l'audiolibro di The Woman In Me, l'autobiografia della popstar Britney Spears.

L'introduzione sarà letta dalla popstar, mentre l'attrice si occuperà del resto dell'audiolibro.

I dettagli dell'audiolibro

Britney Spears all'inizio della sua carriera

Britney Spears, in un comunicato rilasciato al magazine People, ha dichiarato: "Questo libro è stato fatto con amore e con tutte le emozioni che sono emerse. Rivivere tutto è stato eccitante, straziante ed emozionante, per dire poco. Per questi motivi leggerò solo una piccola parte del mio audiolibro. Sono così grata che la fantastica Michelle leggerà il resto".

Williams ha solo aggiunto: "Sto dalla parte di Britney".

The Woman In Me arriverà sugli scaffali di tutto il mondo il 24 ottobre e racconterà, secondo la descrizione della casa editrice: "una storia coraggiosa e sorprendentemente emozionante sulla libertà, la fama, la maternità, la sopravvivenza, la fede e la speranza. Il libro illumina il durevole potere della musica e dell'amore, e l'importanza che una donna racconti la sua storia, come desidera. The Woman in Me rivela per la prima volta il suo incredibile percorso e la forza alla base di una delle più grandi performer nella storia della musica pop".