Britney Spears fuma in aereo e scatena il caos: “Pensavo fosse uno di quelli in cui si poteva!”

Britney Spears racconta un volo "molto speciale" dove, tra una sigaretta accesa e la sua prima vodka, finisce per essere scortata in fondo all'aereo dalle hostess.

Che Britney Spears abbia una certa predisposizione agli episodi surreali non è certo una novità. Ma l'ultimo racconto che ha condiviso su Instagram ha lasciato anche i fan più affezionati a bocca aperta. La popstar icona degli anni Duemila ha infatti narrato - con tono tra il confidenziale e il surreale - quanto accaduto durante un recente volo: "Era la prima volta che bevevo vodka, mi sentivo super intelligente. Poi ho detto: 'Ho voglia di una sigaretta!' così il mio amico me l'ha messa in bocca e accesa e io ho esclamato: "OH, QUINDI QUESTO È UN AEREO DOVE PUOI FUMARE!".

Peccato che - spoiler! - non si trattasse affatto di un jet privato con area fumatori (sempre che esistano), ma di un regolare aereo di linea. L'accensione della sigaretta ha subito allertato l'equipaggio. Risultato? Hostess in stato di panico e Britney Spears accompagnata con discrezione (ma neanche troppa) in fondo all'aereo.

Britney Spears e la sigaretta dello scandalo: "Pensavo fosse un trattamento VIP"

Britney Spears

La cantante, però, pare aver frainteso la situazione: "Le assistenti di volo si sono subito assicurate che mi sistemassi in fondo all'aereo. Pensavo che mi avessero dato un trattamento speciale tipo 'supporto VIP', e io: 'Wow, mi sento importante!'". Non solo, si è anche chiesta: "Ma sono famosa o qualcosa del genere?", il che fa sorridere...o forse preoccupare, visti i precedenti della popstar.

Il sogno, però, si è infranto quando l'assistente di volo ha chiamato la sicurezza, facendo notare che fumare a bordo - nel 2025 - è ancora, sorprendentemente, vietato. Come se non bastasse, Britney Spears ha continuato il racconto accennando a un'invasione dello spazio personale da parte della hostess, ("È stata invadente anche quando mi ha messo la cintura, ha invaso il mio spazio, non mi è piaciuto per niente"). Hostess che, a suo dire, ce l'avrebbe avuta con lei fin dal primo momento ("Si vedeva che lei non mi sopportava fin dal momento in cui sono salita sull'aereo).

Infine conclude il post con un'inaspettata parentesi fashion che nulla ha a che fare con l'episodio: "Comunque...vi piace il mio girocollo di fiori? B-Tiny sta arrivando!".

Reality o performance social?

Non è chiaro se il racconto sia frutto di un episodio reale - probabile -, di un ricordo confuso - ancora più probabile - o dell'ennesimo atto performativo della nuova Britney social, ormai regina di post sgrammaticati e scenette al limite dell'assurdo. Una cosa però è certa: quando la cantante prende un aereo, non è mai un volo ordinario.