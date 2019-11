Britannia: la seconda stagione da stasera su Sky Atlantic!

Britannia torna con l'attesa seconda stagione da stasera su Sky: il drama storico a tinte fantasy targato Sky Original arriva dalle 21:15 con i nuovissimi episodi, anche in streaming su NOW TV.

Britannia, 45 d. C. - I Romani hanno conquistato la regione e sono lì per restare. Tra saccheggi e razzie, interi villaggi sono stati distrutti e chi è sopravvissuto deve sottostare al dominio degli invasori. Solo una ragazza, secondo una profezia, può risollevare le sorti del suo popolo e portare la Britannia alla libertà. Ci riuscirà?

Britannia: David Morrissey e Kelly Reilly in una scena della prima stagione

Sono passati ormai due anni dall'invasione della Britannia ad opera dei Romani. Con l'aiuto di Amena (Annabel Scholey, I Medici, Being Human), regina dei Celti, il generale Aulo (David Morrissey, The Walking Dead, The Missing) sta tentando di romanizzare le tribù locali, procedendo alla soppressione violenta di qualsiasi tentativo di opporsi al processo. Non pochi dubbi sorgono però sul comportamento di Aulo, che sembra avere un piano oscuro e segreto. Un piano che risveglia i fantasmi del passato di Amena e rende ben più pericolosa la sua minaccia nei confronti dei Druidi.

Cait (Eleanor Worthington Cox, Maleficent, Enfield - Oscure presenze), una giovane ragazza addestrata dal Druido Divis (Nikolaj Lie Kaas, Angeli e Demoni, The Killing), è la sola speranza per i Celti. Il suo destino è quello di portare a compimento la profezia che libererebbe la Britannia dall'invasione romana. Ma una guerra civile tra i Druidi, messa in atto dai fratelli Veran e Harka (entrambi interpretati da Mackenzie Crook, Pirati dei Caraibi, Il Trono di Spade), potrebbe ostacolare il compiersi degli eventi.

Britannia è una serie originale Sky, creata e scritta da Jez Butterworth (Spectre) e Tom Butterworth (Tin Star) e da James Richardson (Monsters) e prodotta dalla Vertigo Films in collaborazione con la Neal Street Productions. Nel cast, accanto a Eleanor Worthington Cox, David Morrissey, Annabel Scholey, Nikolaj Lie Kaas e Mackenzie Crook anche Steve Pemberton (Match Point, The League of Gentlemen), nei panni dell'imperatore Claudio, Tom Rhys Harries (Jekyll & Hide, Dragonheart - L'Eredità del drago), Gershwyn Eustache Jnr (Fortitude, Legends), Paul Chahidi (Ritorno al Bosco dei 100 Acri, Good Omens), Hugo Speer (Full Monty - Squattrinati Organizzati, Nymphomaniac - Volume 1), Julian Rhind - Tutt (Keen Eddie, Green Wing) e Liana Cornell (East of Everything, Wolf Creek).