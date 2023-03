Britannia: Sky cancella la serie dopo tre stagioni (e un cliffhanger finale)

Ormai è confermato: Sky ha cancellato ufficialmente la serie tv Britannia, lasciando i fan con un cliffhanger sul concludersi della terza e ora ultima stagione e tanta delusione.

Non ci sarà una quarta stagione per Britannia, la serie Sky che "tra storia e fantasy, ci riporta nel 43 d.C., durante la campagna dell'esercito romano per conquistare la Britannia".

Iniziata nel 2018 e terminata, a questo punto, nel 2021, quando è stata trasmessa in prima visione la terza stagione dello show.

Britannia 3: da stasera su SKY e NOW la nuova stagione della serie tv

A riportarlo è Deadline, che osserva come i fan della serie non vedranno mai una vera conclusione per il loro show preferito, dato che l'ultimo episodio andato in onda si chiudeva con un cliffhanger che necessitava di una risoluzione futura.

Risoluzione che, purtroppo, non arriverà mai. A meno che...

"Netflix deve salvare Britannia proprio come fece con The Last Kingdom. Non si può lasciare lo show senza un finale" scrive qualche speranzoso utente su Twitter, augurandosi un intervento esterno da parte della celebre piattaforma streaming.

Dopotutto, non sarebbe la prima volta che avviene una cosa del genere (ricordate cosa accadde con Lucifer?), e dunque non è poi un'utopia.

Ma sarà questo il caso per Britannia?