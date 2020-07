Brie Larson: “Voglio essere Samus Aran in un film di Metroid”

Unicorn Store: una scena del film con Brie Larson

L'attrice Brie Larson ha parlato del suo desiderio di interpretare Samus Aran in un adattamento del videogioco Metroid, popolare franchise della Nintendo che miete successi dal 1986.

Samus Aran, protagonista del franchise sin dagli esordi, è una cacciatrice di taglie galattica, e la Larson ha parlato del suo rapporto con il personaggio e il gioco nel corso di una chiacchierata con Gary Whitta su Animal Crossing.

A domanda diretta su perché sarebbe la scelta giusta per il ruolo in un eventuale film, l'attrice ha risposto così: "Ero vestita da Samus per Halloween due anni fa, con un costume comprato su Amazon per venti dollari, non era niente di che. Ero molto emozionata, e così mi sono fatta una foto, con il costume addosso, e l'ho messa su Instagram. La gente ha apprezzato molto e in quel momento sono partite le dicerie. Ho sempre adorato giocare nei suoi panni in Smash Bros, quindi non ho fatto nulla per smentire le chiacchiere e vorrei sicuramente far parte di quel film. Ribadisco: Nintendo, voglio farlo."

Brie Larson: dal premio Oscar per Room a Captain Marvel

Captain Marvel: Brie Larson mostra tutto il potere di Carol Denvers

Brie Larson è nota al grande pubblico per la sua partecipazione al Marvel Cinematic Universe nei film Captain Marvel e Avengers: Endgame, e in ambito videoludico ha recitato in Scott Pilgrim vs. the World, adattamento fumettistico che si rifà alla struttura e all'estetica dei videogiochi.

L'attrice, molto attiva sui social, ha lanciato tre settimane fa il proprio canale YouTube, che ha già 309.000 iscritti e promette di offrire contenuti leggeri ma anche video su argomenti più importanti, una strategia coerente con il percorso professionale e personale della Larson che è anche un'attivista che si batte per i diritti civili. La rivedremo sullo schermo nel 2022 in Captain Marvel 2, mentre per ora non ci sono informazioni concrete sull'intenzione della Nintendo di portare al cinema il mondo di Metroid.