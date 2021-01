Brie Larson sarà la protagonista della serie Lessons of Chemistry

L'attrice premio Oscar Brie Larson sarà protagonista e produttrice di Lessons of Chemistry, una nuova serie prodotta per Apple.

Brie Larson interpreterà una scienziata nella serie Lessons of Chemistry, un nuovo progetto drammatico di cui Apple ha ordinato la produzione.

L'attrice premio Oscar, nel marzo 2019, era stata indicata come protagonista di un altro progetto destinato alla piattaforma di streaming tratto dall'autobiografia di Amaryillis Fox, attualmente in pausa per colpa degli impegni della star legati a Captain Marvel 2.

Il nuovo show televisivo è tratto dal primo romanzo scritto da Bonnie Garmus e gli episodi di Lessons of Chemistry saranno ambientati all'inizio degli anni '60.

Brie Larson avrà la parte di Elizabeth Zott, una giovane che vuole essere una scienziata ma deve affrontare gli ostacoli posti da una società che vorrebbe far rimanere le donne a casa, obbligandole a occuparsi solo delle attività da casalinghe senza quindi pensare alla possibilità di avere una carriera.

Elizabeth si ritrova inoltre incinta, da sola e senza lavoro, decidendo quindi di accettare la conduzione di una trasmissione televisiva di cucina, sfruttando l'occasione per insegnare alle spettatrici, e ai mariti che la stanno ascoltando, qualcosa che va oltre le ricette, oltre a cercare di poter tornare a occuparsi del suo grande amore per la scienza.

A scrivere il nuovo show sarà Susannah Grant, già nel team della serie Netflix Unbelievable, che si occuperà anche della produzione in collaborazione con l'attrice, Jason Bateman e Michael Costigan.

La star è stata recentemente protagonista di Il diritto di opporsi, lungometraggio prodotto nel 2019.