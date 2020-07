Brie Larson che mostra entusiasta la sua console Nintendo Switch sul suo canale YouTube è tutti noi

Ammettiamolo: Brie Larson che fangirleggia sulla sua console Nintendo Switch in un video inteso per il suo nuovissimo canale YouTube ci fa sentire un po' meno lontani dagli apparentemente irraggiungibili divi di Hollywood.

L'attrice interprete di Captain Marvel nel Marvel Cinematic Universe ha infatti da poco deciso di inaugurare un suo personale canale YouTube: "Perché l'ho fatto? Da YouTube ho appreso tantissimo, che si trattasse di capire come usare la mia stampante, o come diventare un'attivista rispettosa dell'altro. Questo è il posto dove parlare di cose importanti e che contano. Questo non significa però che non ci sia spazio per contenuti più leggeri o che non ci sia modo per esprimermi in maniera più personale" diceva la star all'inizio del suo video introduttivo.

E infatti uno sguardo alla Brie Larson appassionata di videogiochi lo vediamo subito durante un segmento in cui, conversando con la sua ospite, mostra con incredibile entusiasmo la sua console Nintendo Switch, che tra l'altro appartiene all'edizione limitata dedicata ad Animal Crossing: New Horizons.

brie larson running out of the room so she can show her switch on camera is the most brie larson thing she has ever done pic.twitter.com/WUpyxfUxqN — alex (@loventhunders) July 2, 2020

Certo, la sua interlocutrice non è da meno con una Switch color di rosa a fantasia camouflage, ma è difficile non condividere l'euforia di entrambe, non vi pare?

Al momento la maggior parte delle produzioni hollywoodiane è ferma, ma se non ci saranno ulteriori ritardi e spostamenti di calendario, dovremmo aver modo di rivedere Brie Larson nei panni di Carol Danvers in Captain Marvel 2, con uscita attualmente programmata nelle sale americane per l'8 luglio 2022.