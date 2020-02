Brie Larson e Gal Gadot: "Fate l'amore, non la guerra!"

Le due star di Captain Marvel e Wonder Woman, Brie Larson e Gal Gadot, hanno condiviso delle foto per lanciare un messaggio positivo.

Brie Larson e Gal Gadot, le interpreti delle supereroine della Marvel e della DC, hanno pubblicato delle foto che le ritraggono insieme durante una pausa della cerimonia di premiazione dei premi Oscar 2020. Le due attrici sono da tempo amiche e hanno sempre sottolineato l'importanza di sostenersi a vicenda.

Durante la serata organizzata dall'Academy le due star hanno presentato insieme uno dei premi sul palco. Gal Gadot ha ora condiviso su Instagram degli scatti che la ritraggono accanto a Brie Larson: nel primo le due fingono di strozzarsi a vicenda e nella seconda invece sono in una posa affettuosa.

L'intenzione è infatti quella di lanciare un messaggio positivo ai propri follower, come sottolineato dalla didascalia in cui si dichiara: "Fate l'amore, non la guerra".

Le interpreti di Captain Marvel e Wonder Woman si sono più volte complimentate per i rispettivi successi. Brie, durante le interviste, ha citato il film dell'amica e collega come esempio di come un cinecomic al femminile possa ottenere grande successo, mentre Gal e la regista Patty Jenkins hanno lodato il lavoro compiuto dalla Marvel nel raccontare la storia di Carol Danvers. Entrambe le supereroine torneranno prossimamente con un sequel, in arrivo rispettivamente il 5 giugno e nel 2022.