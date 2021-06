Bridgerton, Regé-Jean Page: "Non ero preparato per le scene di sesso"

L'attore inglese Regé-Jean Page ha confessato di non essere preparato per le scene di sesso nella bollente serie Netflix Bridgerton tanto da definirle travolgenti.

L'attore Regé-Jean Page non era preparato per le bollenti scene di sesso che lo hanno visto protagonista nella serie Netflix Bridgerton. L'improbabile storia d'amore che vede coinvolti il personaggio di Page e la Daphne di Phoebe Dynevor, fulcro della prima stagione, proponeva la frustrazione di una relazione illecita, tensioni familiari e costrizione dovuta alla rigida morale del periodo Regency, ma anche alcune sequenze davvero bollenti.

Bridgerton: Regé-Jean Page e Phoebe Dynevor in una foto dei protagonisti

Sequenze che hanno trovato impreparato lo stesso Rege-Jean Page, come ha spiegato lui stesso all'Hollywood Reporter:

"Nessuno era sufficientemente preparato. Io non ero sufficientemente preparato, ed ero lì. Penso che la gente abbia apprezzato l'intensità degli aspetti romantici di Bridgerton, non so dire quanto sia stato grato io a guardarlo di persona. È stato travolgente. Ma penso che le persone volessero essere sopraffatte. La mia famiglia non vuole essere sopraffatta dal mio fondoschiena troppo spesso, ma in questa occasione è andata bene perché tutti sembrano essere terribilmente felici".

La reazione dei fan alla notizia dell'uscita di Rege-Jean Page da Bridgerton ha scioccato la creatrice della serie Netflix Shonda Rhimes, ma come sottolinea anche la recensione di Bridgerton, la natura letteraria dello show permette ai lettori dei romanzi di conoscere in anticipo le svolte della trama e il fatto che, esaurito l'arco narrativo del personaggio di Page, "la seconda stagione sarà incentrata sull'adorabile Johnny, che interpreta Anthony". Il personaggio di Daphne, la sua compagna televisiva, rimarrà come parte integrante della serie in futuro.

Bridgerton 2: Rege-Jean Page avrebbe rifiutato una paga da capogiro

Le riprese della seconda stagione di Bridgerton, prossimamente su Netflix, sono attualmente in corso in Inghilterra.