Bridgerton, Nicola Coughlan: "Mia mamma era super arrabbiata per le scene di sesso"

La Penelope di Nicola Coughlan, la sua evoluzione e la sua storia d'amore con il Benedict di Luke Newton sono stati il cuore pulsante della terza stagione di Bridgerton. Come ormai è tradizione per la serie creata da Shonda Rhimes, anche questo capitolo ha presentato alcune scene piccanti (anche se qualcuno potrebbe dire che non sono poi così audaci), e non tutti hanno apprezzato questo lato più "osé".

Le scene hot non sono piaciute alla mamma dell'attrice

L'interprete di Penelope Featherington ha rivelato che un membro della sua famiglia non era proprio entusiasta delle sue scene intime in Bridgerton... Durante una recente intervista al Graham Norton Show, Coughlan ha parlato del cambiamento che ha subito il suo personaggio e della reazione di sua madre di fronte alle scene più "piccanti".

Bridgerton 3: le prime foto della stagione dedicata a Colin e Penelope

"Mi sono resa conto di avere 35 anni mentre giravo la stagione, e non avevo mai interpretato un personaggio adulto. Mi sono chiesta: 'Come faccio a farlo?'. Nelle prime due stagioni di Bridgerton sembravo quasi Spongebob, con i capelli ricci e rossi, il vestito giallo e una sorta di tenda. Ma poi è stato strano dover interpretare una protagonista romantica in una serie sexy. Succedono un sacco di cose hot, e quando ho capito che avrei dovuto girare anch'io scene piccanti, ho pensato: 'Bene'," ha raccontato l'attrice.

La star di Derry Girls ha poi aggiunto che quando sua madre ha saputo che avrebbe girato diverse scene intime per la terza stagione, non è stata affatto contenta. "Mia madre era così arrabbiata con me per quelle scene, come se fosse colpa mia, e infatti non sono andata alla proiezione con lei" ha detto la star.

In passato, Coughlan aveva già parlato di come ha gestito le scene di intimità nella stagione a lei dedicata, rivelando anche alcune sue scelte personali. "C'è una scena in cui sono molto nuda davanti alla telecamera, ed è stata una mia idea, una mia scelta. Mi è sembrato il più grande 'vaf*anculo' a tutte le conversazioni sul mio corpo. È stato incredibilmente potenziante. Mi sono sentita bellissima in quel momento e ho pensato: 'Quando avrò 80 anni, voglio ripensarci e ricordare quanto ero sexy!'", ha raccontato a Stylist a maggio.

Bridgerton: una foto di Benedict e Colin nella stagione 3

La serie segue le vicende di otto fratelli della famiglia Bridgerton, impegnati nella ricerca dell'amore e della felicità nell'alta società londinese. Ogni stagione si concentra su un diverso membro della famiglia. La terza stagione è stata incentrata sulla storia di amicizia diventata amore tra il personaggio di Coughlan e Colin Bridgerton, interpretato da Luke Newton.

La quarta stagione, invece, sarà dedicata al terzo fratello rimasto scapolo, Benedict Bridgerton. Secondo il terzo libro della saga di Julia Quinn, La proposta di un gentiluomo, Benedict troverà l'amore con la misteriosa Dama in Argento, che sarà interpretata da Yerin Ha.