Bridgerton: Luke Newton sarà lo stilista Alexander McQueen in una nuova opera teatrale

La star di Bridgerton Luke Newton interpreterà il compianto stilista Alexander McQueen, in una nuova opera teatrale Off-Broadway a partire dal prossimo mese.

La pièce s'intitola House of McQueen, scritta da Darrah Cloud, e inizierà le anteprime il prossimo 19 agosto presso il The Mansion at Hudson Yards, debuttando ufficialmente il 9 settembre, con la regia affidata a Sam Helfrich.

Il ritorno a teatro di Luke Newton

A Londra, l'attore britannico ha recitato a teatro in The Book of Mormon, e the The Shape of Things di Neil LaBute. Ora, all'orizzonte, una nuova sfida teatrale per la star di Bridgerton.

Luke Newton in una scena di Bridgerton

"È un vero piacere annunciare il coinvolgimento di Luke in House of McQueen. Non riusciamo a pensare a nessuno più adatto a dare vita alla storia di Lee di questo talentuoso artista poliedrico" ha dichiarato Rick Lazes, produttore esecutivo della pièce.

La sinossi dello spettacolo e i dettagli su Luke Newton a teatro

La sinossi dello spettacolo spiega che "l'opera guiderà gli spettatori attraverso l'esperienza complessa e stratificata di Lee, dai suoi primi giorni come stilista emergente, fino alla costruzione di una delle case di moda più importanti al mondo, fino alla sua tragica scomparsa nel 2010. Durante la performance, verranno esplorati rapporti intimi con figure chiave della sua vita, dal mentore Isabella Blow ai familiari di sangue, all'interno di una scenografia altamente tecnologica, arricchita da pannelli LED a tutta altezza che trasformeranno l'ambiente scenico".

Lo spettacolo inaugurerà il nuovo spettacolo teatrale di Hudson Yards nel cuore di Manhattan. Luke Newton è noto principalmente al grande pubblico per il ruolo di Colin Bridgerton nella serie tv ispirata ai romanzi di Julia Quinn. Dopo aver terminato le riprese della stagione 4, in uscita nel 2026, Newton ha lavorato sul set del thriller sci-fi White Mars, con Lucy Hale.

Nicola Coughlan e Luke Newton in una scena di Bridgerton

House of McQueen è prodotto da Rick Lazes e da Gary James McQueen, nipote dello stilista, come direttore creativo.