Bridgerton: la terza stagione segna il miglior weekend di apertura dell'intero show su Netflix

La terza stagione di Bridgerton ha registrato il più grande weekend di apertura dello show fino ad oggi. Secondo le classifiche interne di Netflix, la prima metà della terza stagione ha totalizzato 45,05 milioni di visualizzazioni (ore totali di visione divise per la durata) in tutto il mondo dopo la prima del 16 maggio. Si tratta di circa 165,2 milioni di ore di visione.

A titolo di confronto, la seconda stagione ha debuttato nel marzo 2022 con poco più di 193 milioni di ore di visione a livello globale - ma si trattava di una stagione completa, con una durata più che doppia rispetto alla prima metà della stagione attuale. Pertanto, il numero di spettatori del fine settimana di apertura è di circa 22,7 milioni.

Anche la seconda stagione ha avuto un periodo di apertura di tre giorni contro i quattro dell'attuale, ma un giorno in più rappresenta solo una piccola parte del vantaggio della terza stagione. (Netflix non ha rilasciato pubblicamente i dati settimanali relativi alla prima stagione).

Bridgerton 3, Nicola Coughlan: "Io e Luke Newton abbiamo rotto un mobile in una scena di sesso"

Bridgerton 3: le prime foto della stagione dedicata a Colin e Penelope

Bridgerton, un successo assoluto

La durata più breve dei quattro episodi della terza stagione (220 minuti contro i 510 minuti dell'intera seconda stagione) e il fatto che Netflix abbia ora circa 50 milioni di abbonati in più in tutto il mondo rispetto al marzo 2022, hanno contribuito a far sì che Bridgerton raggiungesse il suo weekend di apertura più alto della serie.

Oltre a superare il suo stesso record nel weekend di apertura, Bridgerton ha anche registrato il più alto numero di visualizzazioni settimanali per qualsiasi serie Netflix, indipendentemente dalla lingua, da quando lo streamer ha iniziato a classificare i suoi titoli in base alle visualizzazioni nel giugno 2023. Da allora la serie in costume è al secondo posto tra tutti i titoli per numero di visualizzazioni settimanali, dietro solo al film Damsel di Millie Bobby Brown, che a metà marzo ha totalizzato 50,8 milioni di visualizzazioni.

Entrambe le stagioni precedenti di Bridgerton si collocano attualmente tra le 10 serie in lingua inglese più popolari di Netflix, in base alle visualizzazioni nei primi 91 giorni di uscita. Dopo l'ottimo inizio, e con altri quattro episodi che seguiranno a giugno, la terza stagione ha buone possibilità di raggiungerli.

Bridgerton: Eloise in un'immagine della stagione 3

La terza stagione di Bridgerton rappresenta la prima deviazione dello show dall'ordine dei libri: Il terzo romanzo di Julia Quinn è "An Offer From a Gentleman", incentrato su Benedict Bridgerton, mentre Bridgerton 3 è incentrata sulla storia d'amore tra Penelope e Colin. Il finale della stagione includerà degli indizi sulla prossima coppia protagonista.