Bridgerton: i fan delusi dal cambio di sesso dello spasimante di Francesca, Julia Quinn: "Diamogli fiducia"

Julia Quinn, autrice dei romanzi di Bridgerton, è tornata sui social media per rispondere ai fan della serie Netflix rimasti delusi dal finale della terza stagione che ha previsto un cambiamento radicale rispetto alla matrice letteraria, invertendo il genere dell'interesse amoroso di Francesca Bridgerton (Hannah Dodd).

Nonostante la narrazione principale fosse dedicata alla fiorente storia d'amore tra gli amici Colin Bridgerton (Luke Newton) e Penelope Featherington (Nicola Coughlan), la trama di Bridgerton 3 si è occupata anche del corteggiamento di Francesca da parte di John Stirling, conte di Killmartin (Victor Alli).

Cambiamento contestato

Nel finale della terza stagione di Bridgerton, Francesca e John si sposano e trascorrono i loro ultimi giorni con la sua famiglia prima di trasferirsi in Scozia. I fan dei romanzi sanno invece che nel libro di Francesca, When He Was Wicked, il loro matrimonio viene interrotto quando lei incontra l'affascinante cugino di John, Michael Stirling. I lettori dei libri sono rimasti scioccati quando la serie Netflix ha introdotto il personaggio come Michaela Stirling (Masali Baduza), invertendo il genere del personaggio e quindi cambiando anche l'orientamento sessuale di Francesca.

Sui social, Julia Quinn, ha commentato la scelta e soprattutto la delusione dei fan:"Chiunque abbia visto un'intervista con me negli ultimi quattro anni sa che sono profondamente impegnata a rendere il mondo di Bridgerton più diversificato e inclusivo, man mano che le storie passano dai libri allo schermo. Ma cambiare il genere di un personaggio importante è un cambiamento enorme, e quindi, quando Jess Brownell mi ha proposto per la prima volta l'idea di trasformare Michael in Michaela per lo show, ho avuto bisogno di ulteriori informazioni prima di dare il mio consenso".

Quinn chiede ai fan di dare fiducia a Shonda Rhimes:"Mi fido della visione di Shondaland per Bridgerton ma volevo essere sicura che potessimo rimanere fedeli allo spirito del libro e dei personaggi. Jess e io ne abbiamo parlato a lungo, più di una volta. Ho chiarito che per me era estremamente importante che l'amore duraturo di Francesca per John fosse mostrato sullo schermo. Quando ho scritto When He Was Wicked, ho dovuto combattere per includere i primi quattro capitoli, che stabiliscono quell'amore. Il mio editore era preoccupato che scrivere dell'amore di Francesca per John avrebbe tolto importanza al ruolo di Michael come eventuale eroe del romanzo rosa".

Nella chiosa finale, Julia Quinn chiede ai fan di Bridgerton di avere fiducia:"Grazie ai lettori e ai fan per il feedback. Sono grata per la vostra comprensione e commossa dal vostro profondo impegno verso i personaggi del mondo di Bridgerton. Vi chiedo di avere fiducia in me e nel mio team di Shondaland mentre andiamo avanti. Penso che finiranno per esserci due storie, una sulla pagina e una sullo schermo, e saranno entrambe belle e commoventi".