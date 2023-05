Bridgerton: l'autrice dei romanzi Julia Quinn difende il cambiamento dell'ordine cronologico

Julia Quinn, autrice della serie di libri a cui si ispira Bridgerton, ha difeso i cambiamenti apportati all'adattamento televisivo: stiamo ovviamente parlando dell'acclamato dramma in chiave moderna, incentrato sugli otto fratelli della nobile famiglia, che è stato capace di dare una svolta moderna alle produzioni storiche.

Bridgerton: uno scatto dello show Netflix

Mentre le prime due stagioni rispecchiavano fedelmente i libri della Quinn seguendo rispettivamente le storie d'amore di Daphne e Anthony, la terza stagione di Bridgerton sarà incentrata sul quarto libro della serie e esplorerà la storia d'amore tra Penelope Featherington e Colin Bridgerton.

L'autrice si è sentita in dovere di esprimere la sua opinione a proposito di questo cambiamento, spiegando che lei è assolutamente d'accordo con la decisione di narrare la storia d'amore di Penelope e Colin piuttosto che quella di Benedict per la terza stagione di Bridgerton.

Bridgerton: Phoebe Dynevor insieme a Regé-Jean Page in una scena della serie Netflix

Intervistata da Insider, Julia Quinn ha affermato: "Gli sceneggiatori sanno di aver già gettato le basi necessarie per narrare la storia di Penelope, la conosciamo già molto bene. Anche se non abbiamo incontrato l'interesse amoroso di Benedict. Suppongo che la gente dirà: 'Potevano presentarla'. Ma il nocciolo della questione è che non l'abbiamo fatto. E quello che cerco di dire alla gente è: 'Una volta che un personaggio ha la sua stagione non lo vediamo più molto spesso, giusto?' Quindi, se ami Benedict, la cosa migliore è aspettare il più a lungo possibile."