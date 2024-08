Bridgerton 4: Yerin Ha nel cast con un ruolo centrale nella storia di Benedict

La stagione 4 di Bridgerton ha trovato la sua nuova protagonista femminile: sarà infatti Yerin Ha a interpretare il ruolo di Sophie Beckett nei nuovi episodi dello show targato Netflix.

I fan dei romanzi scritti da Julia Quinn attendevano da tempo un aggiornamento sul casting, considerando l'importanza del personaggio tra le pagine.

Chi è Sophie nei romanzi?

Nel romanzo dedicato alla storia di Benedict, interpretato in Bridgerton da Luke Thompson, Sophie Beckett ha infatti una storia d'amore con il protagonista della storia.

Netflix e Shondaland non hanno commentato la notizia dell'arrivo nel cast di Yerin Ha negli episodi in cui si seguirà quello che accade al membro della famiglia che non sembra particolarmente interessato a trovare una moglie, nonostante la situazione sentimentale felice dei fratelli e della sorella Daphne.

Tutto cambia però durante un ballo in maschera organizzato dalla madre.

Beckett sarà infatti in grado di conquistare l'attenzione di Benedict. Tra le pagine è la figlia illegittima di un conte e di una domestica. La ragazza è stata cresciuta nella casa del padre, anche se il padre non l'ha mai riconosciuta.

Yerin ha recentemente recitato nella serie Halo, targata Paramount+ con il ruolo di Kwan Ha, oltre ad aver recitato in Reef Break, Troppo, Bad Behaviour e nel film horror Sissy.

Prossimamente, oltre che nella serie Bridgerton, Ha farà parte del cast di Dune: Prophecy.