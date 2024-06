Bridgerton 3: da domani su Netflix la parte 2, ecco dove eravamo rimasti

L'attesa per i fan di Bridgerton è finalmente finita: da domani, 13 giugno, saranno disponibili gli episodi della parte 2 della stagione 3.

Online, negli ultimi giorni, sono stati condivisi contenuti in anteprima che hanno alimentato la curiosità dei fan che stanno aspettando di scoprire come si evolverà la relazione tra Colin e Penelope.

Come si era interrotta la storia di Bridgerton?

La storia della stagione 3 della serie prodotta da Shonda Rhimes si era conclusa con la proposta di matrimonio compiuta da Colin dopo un momento di intimità in carrozza con Penelope, sua amica da sempre.

La giovane protagonista di Bridgerton, che aveva nascosto i suoi veri sentimenti nei confronti del ragazzo a lungo, è rimasta sorpresa dall'inaspettata conclusione del momento di passione vissuto.

Penelope accolta in famiglia

Nel trailer e in una clip presenti online è stato anticipato che Colin rivelerà alla sua famiglia del fidanzamento, annuncio accolto con gioia all'idea di accogliere Penelope in famiglia.

Eloise, tuttavia, minaccia l'ex amica di rivelare al fratello Colin che è Lady Whistledown, situazione che causa molta tensione.

Bridgerton 3, l'amore tra Penelope e Colin è in pericolo nel trailer degli episodi finali

Una seconda clip pubblicata in anteprima da IGN mostra invece un momento tra "uomini", in cui i Bridgerton e i suoi amici condivisono inoltre un suggerimento al corteggiatore di Francesca.

Lo show tratto dai popolari romanzi

Basata sulla serie di romanzi, bestseller in tutto il mondo, scritti da Julia Quinn, Bridgerton è prodotta da Shonda Rhimes e dalla showrunner Jess Brownell. La serie è interpretata da Nicola Coughlan che interpreta Penelope, Luke Newton che è Colin, Golda Rosheuvel, Jonathan Bailey, Claudia Jessie, Ruby Barker, Sabrina Bartlett, Ruth Gemmell, Adjoa Andoh, Polly Walker, Bessie Carter, Simone Ashley e Harriet Cains, mentre Julie Andrews, nella versione originale, è la voce di Lady Whistledown.