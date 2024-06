Bridgerton 3, l'amore tra Penelope e Colin è in pericolo nel trailer degli episodi finali

La seconda parte di questa terza stagione di Bridgerton approderà in streaming su Netflix il 13 giugno prossimo

A dieci giorni dal debutto, Netflix ha diffuso in streaming il trailer della seconda parte della Stagione 3 di Bridgerton, che arriverà sulla piattaforma il 13 giugno.

Ovviamente, si parte dal grande cliffhanger di metà stagione che ha lasciato tutti gli spettatori con il fiato sospeso. Stiamo parlando della proposta di matrimonio fatta da Colin a Penelope, ma il filmato mostra che questo amore appena sbocciato è già in pericolo per via dell'identità segreta proprio di Penelope.

Cosa minaccia l'amore tra Penelope e Colin?

Il trailer risponde a una grande domanda lasciata in sospeso dalla prima parte, in particolare sembra che Penelope abbia accettato la proposta di matrimonio di Colin, con grande sconcerto del pubblico. La maggior parte dei loro amici e familiari sembra felice per loro, ma questa anticipazione accenna anche a tensioni con Eloise (Claudia Jesse).

Penelope e Colin

Dopo tutto, è l'unica a conoscere il segreto di Penelope su Lady Whistledown. Con l'intero trailer sottolineato dalla narrazione della stessa voce del gossip che ha condito queste stagioni (doppiata da Julie Andrews), è lecito supporre che la piccola attività secondaria di Penelope causerà qualche dramma in questa seconda metà di stagione. Su queste pagine la recensione della prima parte.

Bridgerton 3 continua a macinare record: è ancora la serie più vista su Netflix

Chi farà ritorno negli episodi finali?

Oltre ai due protagonisti e ad Eloise, faranno la loro comparsa anche Benedict (Luke Thompson), la regina Charlotte (Golda Rosheuvel), Lady Danbury (Adjoa Andoh) e Violet (Rute Gemmell). Inoltre, il trailer mostra un'ulteriore occhiata a Francesca (Hannah Dodd) e John Stirling (Victor Alli), la cui nascente storia d'amore è stata uno dei punti salienti dei primi quattro episodi e che, si spera, avrà più tempo a disposizione nel corso della stagione.

Anche se non appaiono in nessuna delle anticipazioni fotografiche fin qui condivise da Netflix, sappiamo che la coppia preferita dai fan, Anthony (Jonathan Bailey) e Kate (Simone Ashley), tornerà per gli ultimi quattro episodi e la conferma è arrivata proprio grazie a quest'ultimo trailer.