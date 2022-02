Bridgerton 2: le scene di sesso saranno incentrate sul punto di vista femminile

Sta per tornare Bridgerton, una delle serie di Netflix diventate un successone, che nella seconda stagione sembra si concentrerà molto di più sul punto di vista femminile per quanto riguarda il sesso.

In arrivo su Netflix la seconda stagione di Bridgerton, serie tv ambientata nell'era Regency nota soprattutto per i costumi colorati, per i segreti inconfessabili e per il sesso scandaloso, che però stavolta sarà più incentrato sul punto di vista sessuale femminile.

Bridgerton: Claudia Jessie in una foto della serie

Lo anticipa la star della serie Jonathan Bailey, che interpreta Anthony Bridgerton, spiegando che le scene d'amore in Bridgerton 2 si concentrano maggiormente sullo "sguardo femminile". In un'intervista a Entertainment Weekly, l'attore ha detto:

"In questa seconda stagione lo sguardo femminile è così importante perché ci sono molti modi in cui le persone comunicano per sesso, cosa significa sesso e cosa significa il tuo corpo per qualcun altro. È importante che ci sia un'inversione della sessualità e il modo in cui le persone vengono sfruttate nella narrazione del sesso"

La ricerca dell'amore del suo personaggio Anthony sarà al centro della nuova stagione: lo vedrà, infatti, frequentare il nuovo arrivo Kate Sharma, interpretata da Simone Ashley, 26 anni.

Lo showrunner della serie Chris Van Dusen ha assicurato a EW che la nuova stagione di Bridgerton regalerà ai fan tanti momenti succulenti quanto la precedente. Ha aggiunto che la chimica tra Ashley e Bailey è "fuori dal mondo" e ha inoltre rivelato: "La stagione è carica, travolgente e romantica".

Bridgerton 2 uscirà su Netflix il 25 marzo 2022.