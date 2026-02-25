Bride Wars: il film con Anne Hathaway e Kate Hudson ispira una nuova serie tv

La commedia degli anni '90 sarà alla base di un nuovo progetto per il piccolo schermo che sarà interpretato e prodotto da Emma Roberts.

Il film Bride Wars - La mia miglior nemica sarà alla base di una serie tv che avrà come protagonista l'attrice Emma Roberts.

La star, inoltre, sarà coinvolta nel progetto anche come produttrice tramite la sua Belletrist, in collaborazione con 20th Television e UCP.

Cosa racconterà la serie Bride Wars

Nel 2009 era arrivato nelle sale Bride Wars - La mia miglior nemica, con star Anne Hathawy e Kate Hudson.

Emma sarà la star della nuova serie

La versione televisiva racconterà la storia di una wedding planner, interpretata da Emma Roberts, che arriva in una piccola città di provincia del North Carolina, dando il via a un epico scontro con una planner dell'area, molto amata. Le due donne si scontreranno per occuparsi dello stesso matrimonio e la loro rivalità diventerà uno scontro sempre più grande che coinvolge amicizia, comunità e, persino, amore.

A scrivere la sceneggiatura della serie di Bride Wars sarà Sascha Rothchild, già coinvolta in passato nel team di show come GLOW e XO, Kitty.

Tra i suoi recenti progetti c'è l'adattamento per Amazon di Young Rich Widows, oltre al suo romanzo d'esordio che era intitolato Blood Sugar.

Roberts sta completando le riprese del film Hal, con co-protagonista Alexander Ludwig, oltre ad aver completato il suo impegno come produttrice di Tell Me Lies, di cui sono state realizzate tre stagioni per Hulu (potete leggere la nostra recensione).

Le differenze con il film alla base del progetto

Sul grande schermo, invece, si seguivano le giovani Liv ed Emma, la cui amicizia viene messa in difficoltà quando i loro matrimoni vengono programmati per errore nello stesso giorno e nella stessa location, il Plaza Hotel di New York. Le due giovani litigavano per ogni cosa, mettendo inoltre a rischio il loro legame.

Le differenze tra film e serie tv sono quindi molte e sarà interessante scoprire se ci saranno dei punti in comune tra i due progetti o se quello per il piccolo schermo sfrutterà solo la popolarità della commedia con star Hathaway e Hudson per attirare il pubblico.