Brian May, il chitarrista dei Queen ha avuto un infarto: "Ho rischiato di morire"

Brian May, il chitarrista dei Queen, ha avuto un infarto recentemente, come ha svelato in un post su Instagram. Ha voluto rassicurare i fan in giro per il mondo perchè ora sta bene, ma ha vissuto un momento davvero complicato.

Brian May non ha avuto molta fortuna ultimamente: il musicista si è trovato infatti più di una volta tra le mura dell'ospedale, prima per uno strappo muscolare e poi per un'infiammazione al nervo sciatico.

Ma le sue disavventure non si sono concluse qui, perché pochi giorni si è accorto di essere in preda a un attacco cardiaco.

"Credevo di essere abbastanza in salute [...], ma nel mezzo di tutti questi dolori, ho avuto un piccolo infarto. Dico piccolo, sapete, non è che mi abbia lasciato danni permanenti, però sono stati una quarantina di minuti di dolori al petto, e alle braccia, sudore, e sapete, sintomi come questi..." racconta May in un post su Instagram.

Il suo medico personale lo ha subito portato in ospedale, dove lo hanno trattato come caso d'emergenza: "Sono stato fortunato perché lo hanno trattato come tale, ma in effetti credo che fosse davvero un emergenza". Stando al racconto del musicista, infatti, è poi venuto fuori come avesse tre arterie congestionate, e mentre alcuni gli hanno suggerito di sottoporsi ad un'operazione a cuore aperto, altri hanno consigliato l'applicazione di tre stent coronarici (opzione che May ha preferito).

"Ho rischiato di morire, ma alla fine è andata bene" conclude Brian nel video, che consiglia a tutti gli over 60 di farsi un angiogramma di tanto in tanto, così, per essere più sicuri.

Lo scorso mese, May, Roger Taylor e Adam Lambert hanno unito le forze per realizzare una nuova versione dell'iconico brano dei Queen, "We Are The Champions" - rinominato "You Are The Champions" - a sostegno dei medici, infermieri e operatori sanitari in un momento di estrema difficoltà.