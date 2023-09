Brian e Charles stasera su Sky Cinema Due: trama e cast del film che racconta l'amicizia tra un uomo un robot

Stasera su Sky Cinema Due alle 21:15 in prima visione va in onda Brian e Charles, commedia britannica del 2022 che racconta l'amicizia tra uomo e robot: ecco la trama e il cast.

Un feel-good movie in piena regola è quello che Sky Cinema Due ha scelto di mandare in onda nella sua prima serata, stasera, mercoledì 13 settembre: si chiama Brian e Charles, commedia britannica presentata in UK al Sundance Film Festival: London 2022 e nominata ai BAFTA 2023. Velata di humor britannico, Brian e Charles prende spunto dall'omonimo cortometraggio del 2017 e prima ancora dalla live comedy ideata dai due attori protagonisti che hanno anche sviluppato il soggetto e scritto la sceneggiatura del film.

La trama

Brian e Charles: un momento del film

Gran Bretagna. Brian vive da solo in una casa di campagna, che egli ha trasformato in un laboratorio dove porta avanti i suoi esperimenti. Le sue invenzioni a volte sono geniali, altre volte dei veri fallimenti, ma quello che conta è che, attraverso questo hobby, Brian riesce ad ingannare una solitudine altrimenti insopportabile. Come un Geppetto contemporaneo, durante il lungo inverno Brian ha messo a punto la sua ultima invenzione: un robot, realizzato con la carcassa di una lavatrice ormai dismessa e altri aggeggi funzionali al raggiungimento dell'obiettivo. Al momento della messa in funzione, il robot si anima e inizia a interagire con Brian, che decide di chiamarlo Charles. Sorpreso da quanto è riuscito a creare, Brian stringe amicizia con Charles il quale, progressivamente, acquisisce un numero sempre maggiore di informazioni e può comprendere efficacemente il suo nuovo compagno di avventure. Attirando anche la curiosità di altre persone e affrontando i primi problemi, l'incredibile unione tra Brian e Charles avrà degli effetti assolutamente imprevedibili.

Il cast

Diretto da Jim Archer, il cast vanta un cast davvero ristretto: David Earl (Brian) e Chris Hayward (Charles, il robot) sono i due protagonisti e ideatori del progetto. Accanto a loro si muovono Louise Brealey (Hazel), Jamie Michie (Eddie), Nina Sosanya (Pam) e Lynn Hunter (Winnie).

Brian e Charles sarà disponibile oggi, mercoledì 13 settembre, in prima tv alle 21:15 su Sky Cinema Due, in streaming su NOW e on demand.