Brian De Palma: "Il mio film su Harvey Weinstein sarà un thriller"

Il regista Brian De Palma ha parlato del film su Harvey Weinstein definendolo di genere thriller.

In questi giorni il regista di Scarface è stato ospite al Lido di Venezia per il Festival del cinema e ha dato qualche anticipazione sul progetto. In un'intervista a Reuters, Brian De Palma ha raccontato del progetto che si ispira al famoso scandalo sessuale che ha rivoluzionato Hollywood: "A causa dei miei tanti anni di lavoro dentro e fuori Hollywood, ero consapevole del tipo di abuso sulle donne che stava accadendo. Ed essendo una regista che lavora spesso con le donne, sono molto sensibile sul modo in cui vengono trattate sul set. Quindi ero a conoscenza di alcune delle cose che stavano accadendo durante l'era di Harvey Weinstein ed è una storia interessante da raccontare, inoltre, mi piace il dramma della suspense e ho creato una sceneggiatura che si basa su alcuni dei casi reali riportati dal New York Times. Ma è fondamentalmente un film di suspense che usa l'evento come sfondo storico."

L'estate scorsa Saïd Ben Saïd, produttore del pluripremiato Elle di Paul Verhoeven, ha anticipato che la sceneggiatura che De Palma ha scritto si intitola Predator. il produttore, che ha ha lavorato alla produzione di Passion, diretto dal regista nel 2012, è a bordo del progetto per produrre con Michel Merkt. In passato, De Palma ha anche affermato che il Toronto Film Festival farà da sfondo all'intrigo.

Venezia 2019: Brian De Palma sul red carpet di Storia di un matrimonio

Oggi a Venezia, Brian De Palma ha risposto alla domanda sul movimento #MeToo, quando gli è stato chiesto se questo fosse necessario per provocare cambiamenti nel business cinematografico. Il regista ha risposto: "Ha infastidito registi come me e altri miei colleghi perché come regista hai a che fare con attori sempre. E devi far in modo che si fidino di te. E se... li porti fuori a cena o abusi di loro, vai contro ciò che stai cercando di fare per guadagnare la loro fiducia, in modo che siano liberi quando si esibiscono nei loro film."