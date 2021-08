Brian Cox, star di Succession, tra i protagonisti del film Mending the Line

L'attore Brian Cox sarà accanto a Sinqua Walls il protagonista di Mending the Line, film in cui avrà il ruolo di un veterano.

Brian Cox e Sinqua Walls saranno i protagonisti e i produttori di Mending the Line, un nuovo film diretto da Joshua Caldwell.

Le riprese del progetto drammatico inizieranno nelle prossime settimane in Montana, e Stephen Camelio ha scritto la sceneggiatura.

Al centro della trama c'è un giovane soldato (Sinqua Walls), ferito in Afghanistan, che arriva in un ospedale americano e incontra un veterano della guerra in Vietnam (Brian Cox) che gli insegna come pescare, sperando che questo lo aiuti ad affrontare i traumi fisici ed emotivi.

Joshua Caldwell ha dichiarato: "Con Mending the Line Stephen ha scritto una storia meravigliosa sul superare il trauma e sul potere di guarigione del vol-pesca, un argomento che ho molto a cuore. Il film ha una ricca gamma di emozioni e sono eccitato nel lavorare con Brian e Sinqua per portare in vita questi meravigliosi personaggi".

Brian Cox ritornerà presto sul piccolo schermo con l'ormai iconico ruolo di Logan Roy nella prossima stagione di Successione ed è inoltre uno dei protagonisti del film Netflix Resort to Love.