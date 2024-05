Brian Cox senza freni: 'La Bibbia uno dei peggiori libri mai scritti'

L'attore, famoso per il ruolo di Logan Roy in Succession, è un fiume in piena nelle dichiarazioni pubbliche.

Brian Cox riserva sorprese ormai quasi ad ogni intervista che rilascia alla stampa. Dopo aver criticato talento e metodi di lavoro dei colleghi, la star di Succession ora si concentra sulla religione. Nel corso della puntata domenicale del podcast The Starting Line, Cox ha criticato pesantemente la Bibbia e la fede delle persone in Dio.

Succession 3: Brian Cox in una foto di scena della serie

"Se Dio dice questo e Dio fa quello, tu dici 'Beh, chi è Dio'. Abbiamo creato quell'idea di Dio, l'abbiamo creata come strumento di controllo" ha spiegato l'attore. Brian Cox sostiene che la Bibbia sia uno dei peggiori libri mai stati scritti e le sue parole si aggiungono ad altre dichiarazioni del passato che hanno suscitato parecchie polemiche.

Peggior libro mai scritto

"La propaganda risale dall'inizio, dalla storia di Adamo ed Eva. La Bibbia è uno dei peggiori libri mai scritti" attacca Cox "per me, dal mio punto di vista. Perché dalla costola di Adamo è stata creata questa donna, e le persone ci credono perché sono abbastanza stupide. Hanno bisogno della fede ma non devono essere ingannati. Hanno bisogno di una sorta di verità e quella non è la verità. È mitologia".

Bria Cox è conosciuto principalmente dal grande pubblico per aver interpretato il personaggio del cinico e spietato patriarca della famiglia Roy, Logan, a capo di uno dei più grandi conglomerati di media del mondo, e dei rapporti con la propria famiglia e in particolare con i propri figli Connor (Alan Ruck), Shiv (Sarah Snook), Roman (Kieran Culkin) e Kendall (Jeremy Strong). La serie, prodotta da Will Ferrell e Adam McKay, è targata HBO e ha chiuso i battenti lo scorso anno dopo quattro stagioni. Molto apprezzato per il suo lavoro a teatro, al cinema e in televisione, Brian Cox ha fatto discutere ultimamente per aver preso le difese di J.K. Rowling dopo i tweet transfobici della scrittrice e per le sue prese di posizione contro la cultura woke. Nel 2020, Cox ha vinto il suo primo Golden Globe come miglior attore in una serie drammatica per il ruolo di Logan Roy.