Succession, la 'scioccante teoria' di Brian Cox sul finale

Brian Cox è la star principale di una delle serie televisive maggiormente acclamate degli ultimi anni, Succession, nel ruolo del patriarca Logan Roy, al comando di uno dei più imponenti conglomerati di media al mondo, la Waystar-Royco.

Succession: un'immagine della serie

Dopo cinque anni di produzione e quattro stagioni la serie ha chiuso i battenti ma Cox sul red carpet degli Emmy, interpellato da Variety, inaspettatamente non ha chiuso la porta ad un ritorno della serie... e del suo personaggio.

Logan Roy 2.0

Logan Roy scompare improvvisamente nella quarta stagione dello show. Ma Brian Cox non escluderebbe l'ipotesi di una finta morte per permettere al personaggio di tornare in un eventuale nuovo capitolo dello show:"Se possiamo farlo in modo adeguato sì, sarebbe interessante" ha esclamato Cox.

Potrebbe davvero tornare il patriarca della Waystar-Royco? Brian Cox ha dichiarato:"Non lo so, questo è il tema. Come... Lo riporti indietro come un fantasma? Forse non è morto. Non abbiamo mai visto il corpo. Non abbiamo visto il corpo, quindi...".

La conclusione dell'ultima stagione di Succession è stata costruita per essere una fine potenzialmente definitiva oppure ancora aperta, nell'eventualità che si decida di tornare a raccontare le vicende della famiglia Roy. Nel cast principale della serie spiccano Hiam Abbass, Nicholas Braun, Brian Cox, Kieran Culkin, Jeremy Strong, Peter Friedman e Sarah Snook.