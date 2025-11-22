Fox News rilancia l’audiolibro sulla vita di Gesù: Kristen Bell e Brian Cox non ne sapevano niente

The Life of Jesus pubblicato come podcast dalla rete tv con le voci di alcune star di Hollywood ha sorpreso i diretti interessati che erano del tutto all'oscuro.

Kristen Bell, Brian Cox e altri attori sono rimasti sorpresi nell'apprendere di essere i protagonisti del podcast The Life of Jesus, portato in auge da Fox News Audio.

Nonostante Fox News affermi che il progetto di Gulfstream Studios ha avuto la piena cooperazione di tutti gli attori coinvolti pare che le cose siano un po' diverse.

Il cast di The Life of Jesus non sapeva nulla

Gli attori che molti anni fa avevano prestato la propria voce ad un audiolibro sulla vita di Gesù Cristo sono rimasti spiazzati quando hanno scoperto che proprio questa settimana, l'audiolibro è stato acquistato da Fox News Audio e convertito in una vasta serie di podcast da 52 episodi.

Brian Cox in una scena di Succession 4

I rappresentanti di Kristen Bell hanno affermato che l'attrice era completamente all'oscuro della vicenda, così come Brian Cox, come afferma il suo agente: "Brian aveva registrato l'audio per un progetto più di dieci anni fa. Non era a conoscenza che l'audio sarebbe stato riutilizzato per una nuova serie podcast nel 2025".

La sorpresa di Malcolm McDowell e la posizione di Fox News

Chris Roe, il manager della star di Arancia meccanica Malcolm McDowell, che nell'audiolibro interpretava Caifa, ha fatto trapelare lo stupore del suo assistito: "Questo progetto è stato registrato e pubblicato 15 anni fa come audiolibro. Non eravamo a conoscenza che sarebbe stato trasformato in un podcast fino a questa settimana. L'abbiamo scoperto quando l'hanno scoperto tutti gli altri. Non siamo mai stati consultati, nulla è stato rinegoziato e non lo avremmo approvato".

Diversa la posizione di Fox News sulla vicenda: "Gulfstream Studios ha prodotto il 'Life of Jesus Podcast' a partire da The Truth and Life Dramatized Audio Bible, che è stato concesso in licenza da Fox News Audio, con la piena cooperazione e partecipazione di tutti gli attori coinvolti".

The Life of Jesus Podcast di Fox News Audio debutterà domenica 30 novembre come nuova aggiunta a Fox Faith e sarà disponibile su Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music, il sito di Fox News e altre piattaforme. Ogni episodio sarà introdotto da Ainsley Earhhardt.