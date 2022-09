Brian Cox contro il Metodo: "Non uso quella me*** americana"

Brian Cox, ospite al Toronto Film Festival, ha criticato il Metodo di recitazione americano negando di averne mai fatto uso nelle sue performance, compresa la serie Succession.

Brian Cox in una scena del film Prison Escape

Durante un Q&A post proiezione del dramma Prisoner's Daughter, le dichiarazioni di Brian Cox hanno animato la sala. "Non ci tengo molto alla merda americana, al dover vivere un'esperienza religiosa ogni volta che reciti una parte. È una merda", ha dichiarato l'attore scozzese, criticando la tecnica recitativa adottata da tanti attori americani che optano per l'immedesimazione totale in un personaggio dall'inizio alla fine delle riprese, fino a rendere il tutto una vera e propria ossessione.

Continuando a parlare delle sue metodologie, Cox ha chiarito: "Non mi aggrappo ai personaggi che interpreto. Li lascio passare attraverso di me. L'importante è essere pronti ad accettare, come attore. Stai lì, sei pronto ad accettare qualunque cosa ti venga lanciata". Il veterano inglese ha snocciolato le sue teorie sul palco della Roy Thomson Hall dopo che lui e altri membri del cast, tra cui Kate Beckinsale, Tyson Ritter, Christopher Convery e la regista di Prisoner's Daughter Catherine Hardwicke hanno ricevuto un caloroso applauso dal pubblico di Toronto dopo la prima mondiale del film.

Parlando delle differenze fra il suo personaggio in Prisoner's Daughter e in Succession, Brian Cox ha rivelato che pur essendo apparentemente simili, in realtà sono molto differenti, il tutto con l'intento di sottolineare due stili di recitazione differenti adottati per ognuno di loro: "Max è stato un grande ruolo, non c'è dubbio. Era sempre in ritirata, come padre. Logan è un personaggio completamente diverso. Non è in ritirata. Tranne che, in fondo, lo è. Ma le sue reazioni affiorano in primo piano, a causa del suo background". Per poi continuare: "Quindi permetti alle persone di passare attraverso di te. Siamo inglesi. Veniamo da una 'grande tradizione'. Lasci che ti attraversi. E non ti intrometterai, maledizione".