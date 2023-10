Brian Austin Green: 'Per quattro anni ho avuto i sintomi dell'ictus a causa di una dieta sbagliata'

Nell'ultimo episodio del podcast Sex, Likes and Spray Tans di Cheryl Burke, Brian Austin Green ha raccontato di come ha superato una grave complicazione di salute cambiando la sua dieta.

A quanto pare, l'attore ha convissuto per quattro anni con dei sintomi molto simili a quelli dell'ictus, causati a quanto pare da una dieta sbagliata.

"Ho passato quattro anni e mezzo a riprendermi da sintomi simili a quelli di un ictus senza averne mai avuto uno, ma non riuscivo a parlare", ha raccontato Green prima che Burke gli chiedesse i dettagli della sua diagnosi.

L'attore di Beverly Hills, 90210 e Desperate Housewives - I segreti di Wisteria Lane ha raccontato che i medici gli avevano detto che soffriva di vertigini e colite ulcerosa, e che questa combinazione lo ha costretto a letto per tre mesi. Ha aggiunto che nessuno degli specialisti da cui era in cura all'epoca era riuscito a capire cosa ci fosse dietro ai suoi disturbi.

"Poi, dopo le vertigini, sono iniziati i disturbi neurologici e sono passati quattro anni e mezzo della mia vita. Ero arrivato al punto in cui mi muovevo come se fossi un uomo di 90 anni", ha dichiarato Green.

"Non riuscivo a parlare. Non riuscivo a leggere. Non riuscivo a scrivere". A quanto pare, il problema era relativo alla sua dieta, evidentemente sbagliata.

"Non è stato diagnosticato dalla medicina occidentale, quindi alla fine ho dovuto trovare un medico che si occupasse di kinesiologia e medicina orientale", ha proseguito.

Quando Green è riuscito a entrare in contatto con il nuovo medico, gli è stato detto che aveva "un'infiammazione interna dovuta al glutine e ai latticini". Anche lo stress è stato un fattore determinante nella malattia.