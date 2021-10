Megan Fox: il divorzio con suo marito Brian Austin Green è ora ufficiale

Megan Fox e Brian Austin Green hanno ufficializzato il loro divorzio dopo quasi 10 anni di matrimonio e dopo aver avuto tre figli insieme. L'attrice aveva chiesto la separazione già nel 2020 ma solo questa settimana il provvedimento è diventato ufficiale.

Quella composta da Megan Fox e Brian Austin Green è stata senza dubbio una delle coppie più cool dello scorso decennio. L'attrice 35enne e l'attore 47enne hanno condiviso dieci anni di relazione, dando alla luce ben tre figli: Noah, di 8 anni, Bodhi di 7 e Journey di 4. Secondo i documenti raccolti da TMZ, la coppia ha accettato la custodia congiunta dei bambini. I due non avrebbero un accordo prematrimoniale, che avrebbe fatto sì che tutto ciò che hanno guadagnato durante il loro matrimonio sarebbe stato diviso. Non sono stati delineati dettagli specifici sul mantenimento dei figli anche se, tuttavia, si fa riferimento ad un accordo concordato tra la coppia.

Nel maggio 2020, Fox e Green avevano reso noto l'intento di separarsi, con l'attrice di Jennifer's Body che ha chiesto ufficialmente il divorzio sei mesi dopo, nel novembre 2020, parlando di "differenze inconciliabili". Poco dopo, Brian ha parlato della separazione nel suo podcast, spiegando che Megan voleva trascorrere un po' di tempo da sola dopo essersi sentita "più simile a se stessa" mentre girava un film fuori dal paese. L'attore ha ricordato: "Megan ha detto 'Sai, mi sono resa conto, mentre ero fuori dal paese a lavorare da sola, che mi sento più vicina a me stessa, e mi sono piaciuta di più durante quell'esperienza, e penso che potrebbe essere qualcosa che vale la pena provare per me'. E sono rimasto scioccato ed ero arrabbiato per questo. Ma io non posso essere davvero arrabbiato con lei, e non ero arrabbiato con lei perché non ha chiesto lei di sentirsi in quel modo, non era una scelta che ha fatto volontariamente. Questo è il modo in cui si è sentita in maniera onesta".

L'attore di Beverly Hills, 90210 ha detto ai suoi ascoltatori che intende mantenere un rapporto positivo con la sua ex. "Io amerò sempre Megan. E so che anche lei mi amerà sempre e so, per quanto riguarda la nostra famiglia, che abbiamo costruito qualcosa di davvero fantastico e davvero speciale". Poco dopo la loro separazione, Megan si è messa insieme a Machine Gun Kelly, suo co-protagonista in Midnight In The Switchgrass. Anche Brian è andato avanti, iniziando una storia d'amore con la ballerina professionista Sharna Burgess.