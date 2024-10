Bret Easton Ellis: ecco quando si girerà il suo debutto alla regia con Joseph Quinn

Non manca molto all'inizio delle riprese di Relapse, preannunciato debutto alla regia del popolare romanziere Bret Easton Ellis che vedrà protagonista la star di Stranger Things e Il Gladiatore 2 Joseph Quinn.

Nel podcast da lui condotto, Ellis ha rivelato che il film entrerà in lavorazione a marzo 2025 e verrà girato in Europa. Il film, scritto dall'autore di American Psycho, racconterà la storia di un uomo (Joseph Quinn) che va in crisi esistenziale dopo aver assistito a una morte brutale durante un festino a base di droga. La riabilitazione coinciderà con un'esperienza altamente traumatica visto che comincerà a essere tormentato da una creatura mostruosa che potrebbe essere frutto della sua mente... oppure no.

La sinossi

Un primo piano di Bret Easton Ellis

Matt Cullen (Joseph Quinn) entra in riabilitazione dopo aver assistito a una morte orribile durante un party pieno di droga. Tre mesi dopo, si appresta a rimettere insieme i pezzi della sua vita trasferendosi nella villa dei suoi genitori sulle colline di Los Angeles. Ma le cose intorno a Matt sono cambiate e tutto sembra essere fuori posto. Alimentata dalla sua personalità instabile e dal potere invasivo dei social media, la paranoia di Matt cresce, incrinando il suo programma di riabilitazione. Quando ricomincia a drogarsi, una misteriosa presenza inizia a crescere intorno a Matt, e un mostro che lo perseguita da quando era adolescente si rivela. Il suo terapeuta cerca di aiutarlo, convinto che il mostro sia in realtà nella testa di Matt.

La carriera letteraria di Bret Easton Ellis, i cui romanzi sono stati tradotti e pubblicati in tutto il mondo, si intreccia col mondo del cinema. Da American Psycho a Le regole dell'attrazione, molti suoi romanzi sono stati adattati per grande schermo. Il suo ultimo libro, Le schegge, è stato opzionato dalla HBO per una serie che avrebbe dovuto essere diretta da Luca Guadagnino prima che il regista abbandonasse il progetto. Ellis ha anche scritto quattro film, tra cui The Canyons del 2013 e Smiley Face Killers del 2020.