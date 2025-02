The Shards: dopo l'addio di Luca Guadagnino sarà Ryan Murphy a lavorare alla serie di Bret Easton Ellis

Ryan Murphy sarebbe alle battute conclusive della trattativa per produrre un adattamento televisivo di The Shards, romanzo semi-autobiografico del 2023 di Bret Easton Ellis.

La storia è vagamente ispirata agli anni adolescenziali di Ellis, ed è una sorta di prequel di Less Than Zero, bestseller del 1985 dello scrittore, doveva entrare in produzione all'inizio dello scorso anno grazie a HBO.

Il progetto in cui era coinvolto anche Luca Guadagnino

A gennaio, Bret Easton Ellis annunciò che il progetto The Shards non era più in cantiere per HBO, come annunciato inizialmente. Alla regia era stato selto Kristoffer Borgli e Luca Guadagnino figurava tra i produttori.

Nonostante l'iniziale entusiasmo, la lavorazione non è mai decollata e dopo mesi di stallo, Ellis aveva annunciato una svolta, negativa, proprio poche settimane fa.

L'entrata in scena di Ryan Murphy

Come annunciato, l'autore di American Horror Story sarebbe molto vicino a prendere in mano le redini del progetto e portare sul piccolo schermo la storia di Bret Easton Ellis.

The Shards era in fase di pre-produzione ed è basato sul memoir di Bret Easton Ellis che racconta l'ultimo anno di scuola superiore dello scrittore a Los Angeles nel 1981. Per quanto riguarda il cast, si vociferava del possibile ingaggio di Jacob Elordi per il ruolo del protagonista.

La rottura tra Ellis e HBO sarebbe da ricondurre a divergenze creative, con diversi script realizzati dalla casa di produzione che non avrebbero avuto l'approvazione di Ellis. La sua idea originale era quella di realizzare una serie da tre stagioni, ciascuna da dieci episodi.