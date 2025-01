American Psycho, Bret Easton Ellis: "Il remake di Luca Guadagnino? Una fake news"

La voce secondo cui Luca Guadagnino stesse preparando un remake di American Psycho ha intrigato i fan del regista italiano e del caustico romanzo di Bret Easton Ellis, tradotto una prima volta sullo schermo nel 2000 ad opera della regista Mary Harron. Ma per l'autore del libro, a sua volta sceneggiatore e regista, si tratta in realtà dio una fake news, come ha rivelato durante il suo podcast.

"Ho la sensazione che sia una notizia falsa" ha detto. "Ho sentito da qualche parte, da qualcuno, che non è stato firmato alcun contratto. Austin Butler non ha firmato nulla per interpretare Patrick Bateman. Luca Guadagnino non ha un accordo. Anche Scott Burns, che dovrebbe scrivere la sceneggiatura, non ha un accordo. Da varie fonti in mio possesso, queste sono solo notizie false che sono state pubblicate per vedere come reagirà il pubblico".

La teoria di Ellis è che il progetto in realtà non esiste (ancora), ma qualcuno starebbe semplicemente "tastando il terreno" per vedere se un progetto del genere potrebbe suscitare l'interesse del pubblico. Quel che è certo è che lo scrittore non è coinvolto in alcun modo:

"Se esiste, non sono coinvolto, non ho niente a che fare con questo. Se lo faranno potrei guadagnare dei soldi con i diritti, ma non sono coinvolto creativamente a nessun livello, e questo è tutto quello che so".

Un libro e un film sconvolgente

Christian Bale mascherato a torso nudo

Uscito nel 2000, American Psycho ha tradotto in immagini l'incredibile violenza contenuta nel romanzo di Bret Easton Ellis grazie al talento di Christian Bale, qui nei panni di uno yuppie ossessionato dall'ordine, dalla perfezione... e dal sangue.

American Psycho, 20 anni di frustrazione: cosa è rimasto di un piccolo grande cult

Giovane, bello, ricco, Patrick Bateman vive a Manhattan, lavora a Wall Street e insieme ai colleghi broker frequenta i locali più alla moda, le palestre più esclusive e le toilette dove gira la migliore cocaina della città, discutendo di nuovi ristoranti, sensuali cameriere ed eleganza maschile. Ma durante la notte, Bateman si trasforma in un torturatore omicida freddo, metodico e spietato.