Brendan Fraser è un attore assunto per fingersi un padre nel trailer di Rental Family

Brendan Fraser tornerà protagonista nelle sale cinematografiche con Rental Family, di cui è stato condiviso il trailer in attesa del debutto in anteprima mondiale che avverrà al Toronto Film Festival.

La regia è firmata da Hikari, già dietro la macchina da presa di Beef, e la commedia targata Searchlight Pictures debutterà sugli schermi americani il 21 novembre.

Cosa racconta il film con Fraser

Nel film Rental Family l'attore Brendan Fraser, che torna da assoluto protagonista nelle sale dopo l'Oscar vinto grazie a The Whale, interpreta un attore americano alle prese con delle difficoltà economiche che vive a Tokyo e inizia a lavorare per un'agenzia che permette alle persone di assumere delle persone che fingono di essere dei membri della famiglia in occasione di alcuni eventi e momenti importanti.

Il suo lavoro lo porta così a stringere dei legami inaspettati, scoprendo anche gioie ed emozioni grazie alla sua 'famiglia'.

Ecco il trailer del film in cui si spiega: "Vendiamo emozioni, abbiamo dei ruoli nella vita dei clienti... Fidanzate, fidanzati, migliori amici... E li aiutiamo a entrare in connessione con ciò che manca nella loro vita".

Chi ha realizzato Rental Family

Hikari ha scritto la sceneggiatura insieme a Stephen Blahut, sostenendo inoltre al Red Sea Film Festival che il progetto racconta 'una storia su ciò che vuol dire avere una famiglia, non necessariamente quella in cui siamo nati, ma quella che incontriamo e scegliamo nel corso della vita".

Nel cast di Rental Family, oltre a Brendan Fraser, ci sono anche Takehiro Hira (recentemente tra gli interpreti della serie Shōgun), Mari Yamamoto, e Akira Emoto.

La star di The Whale ha recentemente recitato anche nel film Killers of the Flower Moon, in cui interpreta l'avvocato del ricco William Hale, W.S. Hamilton, che compare sullo schermo per circa sette minuti, e ha avuto il ruolo del generale Dwight D. Eisenhower in Pressure.