Brendan Fraser, 25 anni dopo, si è scusato per l'ingorgo causato all'epoca da George re della giungla

Mentre The Whale continua a ricevere riconoscimenti da parte del settore, durante il Mill Valley Film Festival Brendan Fraser ha chiesto scusa, umoristicamente parlando, alla città di San Francisco a causa di un ingorgo causato dalla produzione di George re della giungla? oltre 25 anni fa. L'attore si trovava sul posto per ricevere il premio annuale alla carriera dell'evento.

Parlando con SFGATE riguardo a quella particolare dinamica di produzione, Brendan Fraser ha detto: "Quando stavamo girando George Re della Giungla?, George va a salvare un paracadutista impigliato nel Golden Gate Bridge. Ciò significava che la Disney aveva messo un manichino appeso a un paracadute dai montanti della struttura. Ha bloccato il traffico su entrambi i lati del ponte", per poi continuare, "La mia roulotte era dall'altra parte in un parcheggio. Ricordo solo di aver visto il Golden Gate Bridge con questo finto paracadutista appeso sopra di esso. Avevo la TV accesa e "Oprah" è stato interrotto perché c'era un notiziario speciale con elicotteri che dicevano che un paracadute era appeso al ponte. E io - aspetta un minuto, guardo gli elicotteri e la TV - qualcuno non ha ritirato un permesso, qualcuno si metterà nei guai con l'ufficio del sindaco. Quindi posso solamente scusarmi per questo".

Successivamente nella serata, l'attore ha sottolineato nuovamente l'accaduto scusandosi anche durante il ritiro del premio, sottolineando che "non succederà più". George re della giungla? uscì nelle sale nel 1997, basandosi sull'omonima serie animata di Tarzan, con 174 milioni di dollari di incassi complessivi nel mondo.