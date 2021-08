Breaking News a Yuba County, clip esclusiva del film diponibile su NOW e on demand

Ecco in esclusiva una clip di Breaking News a Yuba County di Tate Taylor: il film è è disponibile in streaming sia su NOW che on demand.

Breaking News a Yuba County, di cui vi presentiamo una video clip in esclusiva, è una black-comedy diretta dal regista Tate Taylor. Il film, che ha tra le protagoniste il premio Oscar Allison Janney, è disponibile in streaming sia su NOW che on demand.

Nella clip che possiamo vedere sopra, la protagonista Sue è in una pasticceria per ritirare la sua torta di compleanno. Purtroppo la donna si accorge di uno spiacevole errore: "il nome sulla torta dovrebbe essere Sue e non Suc", dice alla pasticcera che non sembra interessarsene.

La protagonista del film è Sue, una casalinga di periferia che In seguito alla scomparsa del marito diventa una celebrità locale. Mentre si imbarca in una ricerca in tutta la contea di Yuba per trovarlo, nel tentativo di prolungare la sua fama la donna finirà in esilaranti imprevisti: schiverà un'aspirante criminale, un'implacabile poliziotta locale, la sua sorellastra nonché giornalista alla disperata ricerca di una storia, e il fratello di suo marito. Tutti hanno infatti deciso di scoprire la verità dietro la scomparsa di Karl Buttons.

Nel cast del film troviamo Allison Janney, nei panni di Sue Buttons. Regina Hall è la detective Cam Harris. Awkwafina è l'aspirante criminale Mina. Mila Kunis è la sorellastra Nancy. Jimmi Simpson è Petey Buttons, il cognato fannullone. Matthew Modine è Karl Buttons, il marito scomparso. La regia è di Tate Taylor.

Breaking News a Yuba County, disponibile in streaming sia su NOW che on demand, è una black-comedy costruita con arguzia sull'equilibrio precario tra verità, apparenza e credibilità che racconta come l'attenzione, la fama e i misfatti possano essere una vera propria combinazione micidiale. In un mix di satira, impertinenza, simpatia e mistero, una galleria di personaggi memorabili cerca di scoprire cosa sia successo a Karl Buttons.