Breaking Bad: le statue di bronzo di Bryan Cranston e Aaron Paul ad Albuquerque

Le statue di Walter White e Jesse Pinkman, personaggi di Breaking Bad interpretati da Bryan Cranston e Aaron Paul, saranno presto in mostra all'Albuquerque Convention Center, in New Mexico.

Il creatore di Breaking Bad, Vince Gilligan, ha commissionato due statue in bronzo dei personaggi Walter White e Jesse Pinkman, interpretati da Bryan Cranston e Aaron Paul, da ospitare ad Albuquerque, in New Mexico, in onore della serie AMC vincitrice di un Emmy.

Nello show, Bryan Cranston ha interpretato l'insegnante di scuola superiore trasformato in produttore di metanfetamina White, con Aaron Paul nel ruolo del socio in affari di White, figlio surrogato e spacciatore di droga. Conclusosi nel 2013, Breaking Bad hè stato seguito dal film Netflix El Camino: Il film di Breaking Bad e la serie spin-off prequel Better Call Saul, incentrata sulle origini dell'avvocato Saul Goodman, interpretato da Bob Odenkirk.

"Nel corso di 15 anni, due serie TV e un film, Albuquerque è stata meravigliosa per noi", ha detto Vince Gilligan in un comunicato stampa. "Volevo ricambiare il favore e restituire qualcosa".

Le statue di bronzo di Walter White e Jesse Pinkman saranno donate alla città di Albuquerque da Gilligan e Sony Pictures Television. Le sculture saranno esposte all'Albuquerque Convention Center a luglio.

"Apprezziamo anche che le statue saranno al chiuso, e quindi protette dai piccioni che depositano le loro critiche sulle nostre teste", hanno scherzato gli attori Cranston e Paul in una dichiarazione congiunta.