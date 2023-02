Breaking Bad: Bryan Cranston e Aaron Paul nello spot del Super Bowl, ecco il video

Bryan Cranston e Aaron Paul hanno ripreso i ruoli di Walter White e Jesse Pinkman in uno spot del Super Bowl realizzato per PopCorners, ecco il video.

I protagonisti di Breaking Bad sono tornati sugli schermi con uno spot realizzato per il Super Bowl con protagonisti Bryan Cranston e Aaron Paul.

Il video è stato realizzato per l'azienda PopCorners e mostra i personaggi di Walt e Jesse impegnati ad apprezzare il gusto unico dello snack, facendolo conoscere anche a Tuco Salamanca, che abitualmente si occupa della "distribuzione" dei loro prodotti.

Bryan Cranston, spiegando il motivo per cui ha accettato di recitare nello spot ispirato a Breaking Bad con l'attore e amico Aaron Paul, ha spiegato: "Le persone di PopCorners potrebbero aver sentito delle interviste in cui parliamo di quanto ci piaccia lavorare insieme e sono certo che hanno avuto in quel modo l'idea. Ma non appena abbiamo sentito chi era coinvolto e cosa volevano fare, abbiamo realmente ristabilito l'autenticità dei personaggi, il guardaroba, la roulotte, e tutti gli altri elementi, e siamo rimasti intrigati. Lo trovo divertente e, in quasi sette anni di Breaking Bad non avevamo molte opportunità semplicemente di divertirci, a causa dell'intensità dello show".

L'interprete di Walter White ha quindi aggiunto: "Questo è stato diverso perché abbiamo avuto tre giorni in cui abbiamo semplicemente sorriso e riso, e abbiamo potuto apprezzare la compagnia, indossare quei costumi che significano così tanto per noi, quanto lo show stesso".

Bryan ha concluso spiegando: "Mi sono reso conto quando io e Aaron Paul stavamo guardando i creativi e stavamo sentendo la proposta, che ci saremmo divertiti con i personaggi, non li avremmo presi in giro, e quello per noi era importante, ovvero rimanere nel personaggio. I personaggi non cambiano e iniziano a comportarsi da sciocchi. Sono chi sono".