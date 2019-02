Breaking Bad: il film sarà disponibile su Netflix e AMC

Breaking Bad ritornerà con un film e i fan dello show hanno ricevuto una notizia particolarmente apprezzata: il progetto ideato da Vince Gilligan sarà trasmesso negli Stati Uniti da AMC e sarà disponibile in streaming sulla piattaforma Netflix.

Il lungometraggio riporterà sugli schermi il mondo, già al centro dello spinoff, creato per lo show Better Call Saul con protagonista l'attore Bryan Cranston.

Secondo alcune indiscrezioni rivelate dal sito Deadline, inoltre, il film dovrebbe inizialmente debuttare proprio su Netflix e poi essere programmato in prima serata dalla tv via cavo americana. Gilligan, nel 2013, aveva lodato la collaborazione del servizio dichiarando: "Penso che Netflix ci abbia permesso di continuare ad andare in onda. Non solo siamo qui, ma non penso che il nostro show sarebbe andato oltre la seconda stagione senza questa collaborazione. Si tratta di una nuova epoca della televisione e siamo stati davvero fortunati nel poter apprezzarne i benefici".

Lo showrunner della serie si occuperà della sceneggiatura e della regia del film, mentre nel team della produzione ci sono anche Mark Johnson e Melissa Bernstein.

Al centro della trama dovrebbe esserci Jesse Pinkman, il personaggio interpretato da Aaron Paul, tuttavia per ora non sono stati rivelate anticipazioni riguardanti gli eventi che verranno raccontati sullo schermo.