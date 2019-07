Breaking Bad: Aaron Paul e Bryan Cranston annunciano il loro nuovo progetto, ma non è il film sequel!

Le star di Breaking Bad, Aaron Paul e Bryan Cranston, hanno finalmente svelato la loro nuova collaborazione e, purtroppo, non si tratta del ritorno di Jesse Pinkman e Walter White.

I due attori hanno infatti annunciato la produzione di un loro marchio di liquori, il Dos Hombres.

Aaron Paul e Bryan Cranston avevano creato molte aspettative con una serie di post piuttosto criptici in cui anticipavano un imminente annuncio via social. In tanti hanno pensato che le immagini facessero riferimento all'atteso film sequel della serie Breaking Bad, ideato da Vince Gilligan, in cui si dovrebbe raccontare la storia di Jesse Pinkman dopo gli eventi al centro dell'epilogo dello show cult.

Bryan e Aaron hanno invece scritto: "Tre anni fa eravamo seduti in un sushi bar di New York, parlando della vita e di cosa avremmo potuto fare insieme in futuro. Avevamo vissuto un'esperienza incredibile durante le riprese di Breaking Bad e abbiamo davvero stretto un legame speciale. Sapendo che non avremmo potuto condividere lo schermo per un po', ci siamo concentrati su un nuovo progetto. Abbiamo assaporato dei cocktail e abbiamo pensato a cosa avrebbe potuto essere".

Il messaggio prosegue spiegando: "Il più giovane di noi ha osservato il suo drink e ha detto: 'Sai cosa dovremmo fare? Dovremmo realizzare un Mezcal davvero speciale'".

La reazione di Cranston non è stata all'insegna della convinzione e dell'entusiasmo, tuttavia i due protagonisti della serie non sono riusciti a togliersi l'idea dalla testa e hanno deciso di intraprendere un viaggio con destinazione Oaxaca per scoprire se fosse possibile trovare un Mezcal talmente buono da entusiasmare anche le persone convinte di non amare quella bevanda. Cranston ha sottolineato: "Doveva essere perfetto o non lo avremmo fatto. Abbiamo cercato ovunque nell'area di Oaxaca, incontrato della gente incredibile lungo il percorso e dopo una meravigliosa, ma estenuante, ricerca siamo convinti di aver trovato il nostro posto. Il nostro Mezcal. Era in una strada sporca, in un piccolo villaggio, a ore di distanza dal centro della città, lo abbiamo trovato ed era perfetto. Dannazione se lo era. Ci siamo guardati e abbiamo semplicemente annuito. Eccolo lì. Lo abbiamo chiamato Dos Hombres - due tizi impegnati in una missione. Si è trattato di un percorso lungo e folle e non potremmo essere più felici nel condividerlo con voi e con il resto del mondo".

Aaron e Bryan hanno concluso dicendo: "Siamo impazziti per il sapore, l'aroma e la versatilità di questo alcol fumoso e invecchiato. Provatelo e sappiateci dire cosa ne pensate. Siamo certi che lo amerete. Bene, questa è la nostra storia. Quale è la vostra? Andate su doshombres.com per ottenere una vostra bottiglia. Seguiteci su Doshombres e Mezcal per saperne di più".

