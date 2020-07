Breakfast Club: le scene che furono eliminate dal film

Inizialmente John Hughes voleva che Breakfast Club, film girato interamente in sequenza, fosse una pellicola di due ore e mezza. Tuttavia, molte scene furono tagliate e i negativi vennero distrutti. Il regista e sceneggiatore in seguito dichiarò di possedere l'unica copia del film in cui sono presenti anche tutte le scene eliminate. Ecco alcune delle scene in questione:

In una scena Carl prevede dove saranno i cinque ragazzi trent'anni nel futuro. Bender si sarà ucciso, Claire si sarà rifatta, Brian avrà avuto molto successo, ma morirà di infarto, a causa dello stress del lavoro ben pagato. Allison sarà una grande poetessa e Andrew sposerà una splendida hostess di una compagnia aerea, che diventerà grassa dopo aver avuto figli.

John Bender non sarebbe andato a scuola a piedi nella sceneggiatura originale bensì sarebbe stato accompagnato da suo padre in un carro attrezzi arrugginito. Il padre l'avrebbe lasciato davanti all'ingresso della scuola gridando: "Sei uno spreco di carne per il pranzo!"

La scena in cui Andrew e Allison stanno camminando per prendere le bibite sarebbe stata più lunga, in seguito Allison avrebbe estratto un pacchetto di sigarette per fumarne una. Breakfast Club: una scena del film

Dopo che Vernon chiede chi deve usare la toilette, i cinque ragazzi vanno in bagno. Vernon concede ai ragazzi due minuti e alle ragazze tre minuti. Bender avrebbe preso in giro Brian per essersi seduto a fare pipì invece di usare un orinatoio.